شركة الكهرباء الإسرائيلية توضح سبب انقطاع الكهرباء بالكيان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية ، فجر الثلاثاء ، حول الأعطال التي أبلغ عنها المستهلكون في عموم الكيان الصهيوني على انها ليست نتيجة هجوم سيبراني، بل عطل في وحدة إنتاجية تزوّد 250 ميغاواط، قام النظام "بفصل الأحمال" ويتم الآن تشغيل وحدات إنتاج جديدة للتغلب على المشكلة.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن خبير سايبر ترجيحه أن يكون انقطاع التيّار الكهربائي عن حيفا وصفد ومنطقة تل أبيب الكبرى، ناجم عن هجوم سيبراني مصدره ايران
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