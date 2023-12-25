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شركة الكهرباء الإسرائيلية توضح سبب انقطاع الكهرباء بالكيان

12/25/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية ، فجر الثلاثاء ، حول الأعطال التي أبلغ عنها المستهلكون في عموم الكيان الصهيوني على انها ليست نتيجة هجوم سيبراني، بل عطل في وحدة إنتاجية تزوّد 250 ميغاواط، قام النظام "بفصل الأحمال" ويتم الآن تشغيل وحدات إنتاج جديدة للتغلب على المشكلة.


وكانت إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن خبير سايبر ترجيحه أن يكون انقطاع التيّار الكهربائي عن حيفا وصفد ومنطقة تل أبيب الكبرى، ناجم عن هجوم سيبراني مصدره ايران


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