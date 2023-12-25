مقتل جندي إسرائيلي في معارك بقطاع غزة

مقتل جندي إسرائيلي في معارك بقطاع غزة
التاريخ
12/25/2023 7:15:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي من مستوطنة يتسهار في معارك بقطاع غزة.
وسبق وأن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قتلت عددا من جنود الاحتلال ودمرت 13 آلية.
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