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مقتل جندي إسرائيلي في معارك بقطاع غزة

12/25/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي من مستوطنة يتسهار في معارك بقطاع غزة.


وسبق وأن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قتلت عددا من جنود الاحتلال ودمرت 13 آلية.


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