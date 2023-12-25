إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة المنارة

إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة المنارة
التاريخ
12/25/2023 7:15:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة المنارة، معلنا مهاجمته مصادر إطلاق النار ومواقع أخرى.
MENAFN25122023000208011052ID1107656018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.