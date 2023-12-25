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إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة المنارة

12/25/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة المنارة، معلنا مهاجمته مصادر إطلاق النار ومواقع أخرى.




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