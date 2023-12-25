ثلاثة أشواط بـ180 نقطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬ستظل‭ ‬مباراة‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬وخاصة‭ ‬للفريقين،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالح‭ ‬الأول‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬حديث‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ليس‭ ‬لأنّ‭ ‬النجمة‭ ‬فاز،‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬خسر،‭ ‬ولكن‭ ‬لأنّ‭ ‬نقاط‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭ ‬وصل‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬نقطة‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬29‭-‬27،‭ ‬39‭-‬37،‭ ‬ونقول‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة،‭ ‬أحيانا‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬وليس‭ ‬كلها‭ ‬تكون‭ ‬خادعة‭ ‬للقارئ‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬عندما‭ ‬تتقارب‭ ‬نقاط‭ ‬الأشواط‭ ‬هذا‭ ‬ينبئ‭ ‬بأن‭ ‬المستوى‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬القمة،‭ ‬وأنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬والذهنية‭.‬

وإذا‭ ‬ما‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬النجمة‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬قلنا‭ ‬إنّ‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬للفريقين‭ ‬وخاصة‭ ‬النجمة‭ ‬كان‭ ‬سببا‭ ‬وليس‭ ‬كل‭ ‬الأسباب‭ ‬وراء‭ ‬ظهور‭ ‬المباراة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل،‭ ‬وصحيح‭ ‬أنّ‭ ‬المواجهة‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬لاعبو‭ ‬الفريقين‭ ‬لقطات‭ ‬ولمحات‭ ‬فنية‭ ‬وأداء‭ ‬استبساليا،‭ ‬ولكن‭ ‬الصحيح‭ ‬كذلك‭ ‬أنّ‭ ‬عديد‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬فخّها‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬بسيطة‭ ‬أو‭ ‬مركّبة‭ ‬سبب‭ ‬آخر‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬الأشواط،‭ ‬ومن‭ ‬شاهد‭ ‬البداية‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬النجماويون‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتوقع‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬عليه‭ ‬المباراة‭.‬

} ‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الهادئين‭ ‬الذين‭ ‬تسبقهم‭ ‬ابتسامتهم،‭ ‬وخلال‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬عادته‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬عندما‭ ‬أظهر‭ ‬العين‭ ‬الحمراء‭ ‬لصانع‭ ‬ألعاب‭ ‬فريقه‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬أعدّ‭ ‬الكرة‭ ‬سريعة‭ ‬لزميله‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬بالشكل‭ ‬المثالي،‭ ‬وكان‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬يريد‭ ‬الكرة‭ ‬أن‭ ‬توجّه‭ ‬لمركز4‭ ‬الموجود‭ ‬فيه‭ ‬حسين‭ ‬عاشور،‭ ‬ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬الخاصة‭ ‬أرى‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬أنّ‭ ‬المدرب‭ ‬فؤاد‭ ‬والمعد‭ ‬حسين‭ ‬كلاهما‭ ‬موقفه‭ ‬صحيح،‭ ‬فالكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬رأى‭ ‬أنّ‭ ‬حساسية‭ ‬نقاط‭ ‬الشوط‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت،‭ ‬وهذا‭ ‬صحيح‭ ‬لأنّ‭ ‬الكرة‭ ‬الهجومية‭ ‬السريعة‭ ‬المصدودة‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تنزل‭ ‬عامودية‭ ‬ومن‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬مدافعتها،‭ ‬بعكس‭ ‬الكرة‭ ‬الهجومية‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬لها‭ ‬خيارات‭ ‬عديدة،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬موقف‭ ‬المعد‭ ‬حسين‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬صحيح‭ ‬لأنه‭ ‬فكّر‭ ‬بعقلية‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬أن‭ ‬تعد‭ ‬الكرة‭ ‬لضارب‭ ‬مركز3‭ ‬خاصة‭ ‬أنّ‭ ‬الاستقبال‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬مثاليّ‭ ‬وتعامل‭ ‬معها‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الدفع‭ ‬أو‭ ‬الرمي‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬غريبة‭ ‬عليه‭ ‬إذ‭ ‬لعبها‭ ‬ومع‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬المباريات،‭ ‬وكان‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مخاتلة‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬ومغافلته،‭ ‬ولو‭ ‬نجحت‭ ‬اللعبة‭ ‬لصفق‭ ‬له‭ ‬الجميع،‭ ‬ولكن‭ ‬غلطة‭ ‬الشاطر‭ ‬بألف،‭ ‬وستظل‭ ‬عقلية‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬وليس‭ ‬أي‭ ‬صانع‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استراتيجية‭ ‬ونظام‭ ‬اللعب‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭ ‬المدربون‭ ‬وفق‭ ‬أسلوب‭ ‬الطائرة‭ ‬الحديثة‭.‬

} ‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬حظي‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬النجمة‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬وخلال‭ ‬توجهي‭ ‬لسيارتي‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬الخاص‭ ‬بالسيارات‭ ‬إذ‭ ‬فاجأني‭ ‬الكابتن‭ ‬أسامة‭ ‬عيسى‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أبطالها‭ ‬الذهبيين‭ ‬في‭ ‬عصرها‭ ‬الذهبي،‭ ‬أقول‭ ‬فاجأني‭ ‬بالأحضان‭ ‬وأنا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬أره‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬خلت،‭ ‬وكنت‭ ‬سعيدا‭ ‬جدا‭ ‬لأن‭ ‬شخصه‭ ‬أعادني‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬كثيرا‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬ملاعب‭ ‬الطائرة‭ ‬بشقيها‭ ‬الداخلي‭ ‬والشاطئي‭ ‬مزدحمة‭ ‬بكوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬ليس‭ ‬المكان‭ ‬مناسبا‭ ‬لتعدادهم،‭ ‬وباختصار‭ ‬فقد‭ ‬أخذ‭ ‬الكابتن‭ ‬أسامة‭ ‬يضرب‭ ‬أخماسا‭ ‬في‭ ‬أسداس‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬بصريح‭ ‬العبارة‭: ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬وصلنا‭ ‬لا‭ ‬استقبال‭ ‬ولا‭ ‬حسن‭ ‬تمركز‭ ‬دفاعي‭ ‬ولا‭.. ‬فبادلت‭ ‬كلامه‭ ‬بابتسامة‭ ‬عريضة‭ ‬قريبة‭ ‬إلى‭ ‬القهقهة‭ ‬وافترقنا‭ ‬على‭ ‬الخير‭.‬