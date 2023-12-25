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البحرين الحرة الأبية.. والمنظومة الأمنية

12/25/2023 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دائما‭ ‬ما‭ ‬يقترن‭ ‬التطور‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحزمة‭ ‬من‭ ‬المرتكزات‭ ‬الحضارية،‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية،‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والمهنية‭ ‬والجاهزية،‭ ‬والتسلح‭ ‬بالولاء‭ ‬والإنسانية‭ ‬والخدمة‭ ‬المجتمعية‭.‬

ففي‭ ‬افتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬كانت‭ ‬معاني‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬ومفاهيم‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالوطن‭ ‬والتضحية،‭ ‬والبذل‭ ‬والعطاء،‭ ‬حاضرة‭ ‬وعظيمة،‭ ‬والتقدير‭ ‬الرفيع‭ ‬والدعم‭ ‬اللامحدود،‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الإشادة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وسام‭ ‬وطني‭ ‬يستحقه‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل،‭ ‬وما‭ ‬يتحلون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬معنوية‭ ‬عالية‭ ‬وانضباط‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬السامية،‭ ‬حمايةً‭ ‬لمكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬ومنجزاته‭ ‬ووحدته‭ ‬وسلامة‭ ‬وأمن‭ ‬الجميع‭.‬

وبالتأكيد‭ ‬فإن‭ ‬الإشادة‭ ‬السامية‭ ‬بالتكاتف‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬النبيلة،‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬تشكل‭ ‬المنهجية‭ ‬الرفيعة‭ ‬للمنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬الشاملة،‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ -‬كما‭ ‬هي‭ ‬دائماً‭- ‬حرةً‭ ‬أبية،‭ ‬تنعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬وتسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التنمية‭ ‬والرقي،‭ ‬بفضل‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭.‬

وقد‭ ‬حملت‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية،‭ ‬مضامين‭ ‬وطنية‭ ‬رفيعة،‭ ‬وكلمات‭ ‬وعبارات‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الروعة‭ ‬وصدق‭ ‬التعبير،‭ ‬تقديرا‭ ‬وامتنانا‭ ‬للملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬فجلالته‭ ‬‮«‬صاحب‭ ‬المروءة‭ ‬الوطنية‭ ‬والضمير‭ ‬والوجدان‭.. ‬إن‭ ‬ضاق‭ ‬بالأمر‭ ‬رأي،‭ ‬أو‭ ‬ألّم‭ ‬خطب‭ ‬أو‭ ‬ضيم‭.. ‬فهو‭ ‬للبحرين‭ ‬موضع‭ ‬الأمل‭ ‬وعنوان‭ ‬الحكمة‭ ‬والإباء‭..‬‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬شرطة‭ ‬عصرية‭ ‬ليكون‭ ‬لها‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭.. ‬تمثل‭ ‬اليوم‭ ‬الرؤية‭ ‬المتطورة‭ ‬لكافة‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحرة‭ ‬الأبية‭.. ‬وهي‭ ‬ترفل‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء،‭ ‬والأمن‭ ‬والأمان‭.. ‬تعتز‭ ‬وتفتخر‭ ‬بالقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وتواصل‭ ‬مسيرتها‭ ‬المباركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭.

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