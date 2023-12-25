بكين تسجل رقما قياسيا جديدا بانخفاض الحرارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حطمت العاصمة الصينية بكين رقمها القياسي الذي سجلت فيه درجات حرارة تحت الصفر لأطول عدد من الساعات خلال شهر ديسمبر منذ عام 1951، وذلك بعد أن اجتاحت البلاد موجة باردة تلتها عواصف ثلجية جعلتها تسجل درجات حرارة تميل نحو أدنى مستوياتها تاريخيا.
وشهدت المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد برودة قياسية منذ الأسبوع الماضي، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق بالشمال الشرقي إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر ودون ذلك مع تدفق هواء شديد البرودة من القطب الشمالي.
وسجل مرصد للأحوال الجوية في بكين أكثر من 300 ساعة من الحرارة المنخفضة لدرجة التجمد منذ 11 ديسمبر وحتى يوم الأحد، وهو أطول عدد ساعات تسجله البلاد خلال هذا الشهر منذ عام 1951 بحسب صحيفة بكين ديلي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن موجات البرد وضعت إمدادات الطاقة الكهربائية المخصصة للتدفئة تحت ضغط هائل في مدينة جياوتسو في إقليم خنان وتعطلت بعض الغلايات في بعض من أكبر محطات الإمداد مما حرم بعض المناطق من التدفئة.
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