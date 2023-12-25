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بكين تسجل رقما قياسيا جديدا بانخفاض الحرارة

12/25/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حطمت‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬بكين‭ ‬رقمها‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬سجلت‭ ‬فيه‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬لأطول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1951،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اجتاحت‭ ‬البلاد‭ ‬موجة‭ ‬باردة‭ ‬تلتها‭ ‬عواصف‭ ‬ثلجية‭ ‬جعلتها‭ ‬تسجل‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تميل‭ ‬نحو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬تاريخيا‭. ‬

وشهدت‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬والشمالية‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬برودة‭ ‬قياسية‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬بالشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬ودون‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬تدفق‭ ‬هواء‭ ‬شديد‭ ‬البرودة‭ ‬من‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭. ‬

وسجل‭ ‬مرصد‭ ‬للأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬المنخفضة‭ ‬لدرجة‭ ‬التجمد‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬وحتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وهو‭ ‬أطول‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬تسجله‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1951‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬بكين‭ ‬ديلي‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬موجات‭ ‬البرد‭ ‬وضعت‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬المخصصة‭ ‬للتدفئة‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جياوتسو‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬خنان‭ ‬وتعطلت‭ ‬بعض‭ ‬الغلايات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬محطات‭ ‬الإمداد‭ ‬مما‭ ‬حرم‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬التدفئة‭.‬

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