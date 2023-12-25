هل تصبح تايلور سويفت أيقونة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) باتت أنظار فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، تتجه إلى نجمة البوب الأمريكية، المليارديرة تايلور سويفت، وذلك مع تراجع شعبية بايدن قبل انتخابات عام 2024، فهل تصبح أيقونة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة؟.
وتعتبر الفنانة سويفت، البالغة من العمر 34 عامًا، التي اختارتها مجلة «تايم» شخصية عام 2023، في ذروة مسيرتها الفنية، وتحطم كل الأرقام القياسية على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، تجاوزت إيرادات جولتها «ذي إيراس تور»، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، عتبة المليار دولار الرمزية (1.039 مليار دولار) في 60 حفلة، من مارس إلى نوفمبر عام 2023. أتت أنظار فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، تتجه إلى نجمة البوب الأمريكية، المليارديرة تايلور سويفت، وذلك مع تراجع شعبية بايدن قبل انتخابات عام 2024، فهل تصبح أيقونة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة؟
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