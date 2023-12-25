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هل تصبح تايلور سويفت أيقونة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؟

12/25/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باتت‭ ‬أنظار‭ ‬فريق‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬نجمة‭ ‬البوب‭ ‬الأمريكية،‭ ‬المليارديرة‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬شعبية‭ ‬بايدن‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬فهل‭ ‬تصبح‭ ‬أيقونة‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة؟‭. ‬

وتعتبر‭ ‬الفنانة‭ ‬سويفت،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عامًا،‭ ‬التي‭ ‬اختارتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تايم‮»‬‭ ‬شخصية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية،‭ ‬وتحطم‭ ‬كل‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تجاوزت‭ ‬إيرادات‭ ‬جولتها‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬إيراس‭ ‬تور‮»‬،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الموسيقى،‭ ‬عتبة‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬الرمزية‭ (‬1.039‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬60‭ ‬حفلة،‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬إلى‭ ‬نوفمبر‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬أتت‭ ‬أنظار‭ ‬فريق‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬نجمة‭ ‬البوب‭ ‬الأمريكية،‭ ‬المليارديرة‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬شعبية‭ ‬بايدن‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬فهل‭ ‬تصبح‭ ‬أيقونة‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة؟

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