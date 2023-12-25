الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف الذكية في المستقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدأ الخبراء في تصور شكل الهواتف الذكية في المستقبل، وكيف قد تبدو خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع تطورا متسارعا. واستخدم موقع «موبايلز» البريطاني المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستقبل الهواتف. فقال إن هواتفنا في المستقبل ستكون مصنوعة من مواد مرنة لتجنب كسرها أو تعرضها للتلف. وسيصبح شحنها متاحا بالطاقة الشمسية، ويعتقد أن هذا الأمر سيوفر عمرا أطول للبطارية.
إلى ذلك ستتوفر الهواتف على تكنولوجيا الإصلاح الذاتي. وسيستخدم المصنعون المواد المعاد تدويرها لتقليل التأثير المناخي. كما سيتم توفير الهواتف بشاشات وأسطح مبتكرة لتجنب سقوطها من أيدي مستخدميها. وتعليقا على ذلك، نقلت صحيفة «ديلي ميل» عن الخبير في الهواتف أمريت تشاثا، قوله: «بالنظر إلى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة، من المثير النظر في إمكانيات أجهزة أكثر استدامة».
وأضاف: «من قدرات الشحن التي تعتمد على الطاقة الشمسية، إلى التصاميم الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية».
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