الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف الذكية في المستقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ستتوفر‭ ‬الهواتف‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الإصلاح‭ ‬الذاتي‭. ‬وسيستخدم‭ ‬المصنعون‭ ‬المواد‭ ‬المعاد‭ ‬تدويرها‭ ‬لتقليل‭ ‬التأثير‭ ‬المناخي‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬الهواتف‭ ‬بشاشات‭ ‬وأسطح‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتجنب‭ ‬سقوطها‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬مستخدميها‭. ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الهواتف‭ ‬أمريت‭ ‬تشاثا،‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬من‭ ‬المثير‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إمكانيات‭ ‬أجهزة‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الشحن‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬إلى‭ ‬التصاميم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأكثر‭ ‬قوة‭ ‬وقابلية‭ ‬للتكيف،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬البيئية‮»‬‭.‬