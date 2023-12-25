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الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف الذكية في المستقبل

12/25/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأ‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬تصور‭ ‬شكل‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وكيف‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬تطورا‭ ‬متسارعا‭. ‬واستخدم‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬موبايلز‮»‬‭ ‬البريطاني‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بمستقبل‭ ‬الهواتف‭. ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬هواتفنا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ستكون‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬مرنة‭ ‬لتجنب‭ ‬كسرها‭ ‬أو‭ ‬تعرضها‭ ‬للتلف‭. ‬وسيصبح‭ ‬شحنها‭ ‬متاحا‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيوفر‭ ‬عمرا‭ ‬أطول‭ ‬للبطارية‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ستتوفر‭ ‬الهواتف‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الإصلاح‭ ‬الذاتي‭. ‬وسيستخدم‭ ‬المصنعون‭ ‬المواد‭ ‬المعاد‭ ‬تدويرها‭ ‬لتقليل‭ ‬التأثير‭ ‬المناخي‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬الهواتف‭ ‬بشاشات‭ ‬وأسطح‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتجنب‭ ‬سقوطها‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬مستخدميها‭. ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الهواتف‭ ‬أمريت‭ ‬تشاثا،‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬من‭ ‬المثير‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إمكانيات‭ ‬أجهزة‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الشحن‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬إلى‭ ‬التصاميم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأكثر‭ ‬قوة‭ ‬وقابلية‭ ‬للتكيف،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬البيئية‮»‬‭.‬

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