Tuesday, 26 December 2023 06:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلبة ((بوليتكنك)) يستكشفون مزايا فولفو ((C40 Recharge)) في موترسيتي

12/25/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رحّب معرض فولفو في سترة بوفد من طلبة بوليتكنك البحرين ليستكشفوا عن كثب مزايا أحدث طرازات فولفو الكهربائيّة بالكامل (C40 Recharge) النقية . وكان في الحضور مدير الوكالة فولفو البحرين مناف قاسم، ومشرف المبيعات يوسف أحمد البلوشي الذي قدّم للزوّار شرحًا مفصلًا عن خصائص السيّارة ومميّزاتها .

وبهذه المناسبة قال مناف قاسم : « شكّلت هذه الزيارة مصدر معلومات مهم للمشاريع التدريبيّة الخاصة بالطلبة، إذ قدمت لهم فرصة قيّمة للاطلاع على خصائص سيّارة فولفو (C40 Recharge) وفهم تقنياتها المتطورة بالتفصيل .


فنحن نسعى إلى دعم مسيرة الطلبة الأكاديميّة من خلال تزويدهم برؤى ومعرفة ثرية وتعزيز درايتهم بالقطاع، ولا سيّما حلول النقل المستدامة الناشئة ».

تغطي سيّارة فولفو (C40 Recharge) مسافة تصل إلى 444 كيلومترا في الشحنة الواحدة، وتأتي مزوّدة بخدمة (Google) المدمجة، وهو ما يتيح ميزة الاستفادة من خدمات (Google Assistant) و (Google Maps) و (Google Play). كما تتمتع بمصابيح بيكسل (LED) ذكية، والتي تنير الطريق بكفاءة من دون البريق الساطع الذي قد يعوق مجال رؤية مستخدمي الطريق الآخرين .

وتأتي إضافة سيّارة فولفو (C40 Recharge) إلى السوق البحرينيّة انعكاسًا للنمو المتزايد لشعبية السيّارات الكهربائيّة في المملكة، كما تؤكّد على التزام فولفو الراسخ بالاستدامة . وكانت العلامة التجاريّة قد أعلنت مؤخرًا عن خططها للتخلّي عن استخدام الوقود الأحفوري تمامًا والتحوّل إلى شركة محايدة مناخيًا بحلول عام 2040.

MENAFN25122023000055011008ID1107656000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث