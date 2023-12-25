طلبة ((بوليتكنك)) يستكشفون مزايا فولفو ((C40 Recharge)) في موترسيتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه المناسبة قال مناف قاسم : « شكّلت هذه الزيارة مصدر معلومات مهم للمشاريع التدريبيّة الخاصة بالطلبة، إذ قدمت لهم فرصة قيّمة للاطلاع على خصائص سيّارة فولفو (C40 Recharge) وفهم تقنياتها المتطورة بالتفصيل .



فنحن نسعى إلى دعم مسيرة الطلبة الأكاديميّة من خلال تزويدهم برؤى ومعرفة ثرية وتعزيز درايتهم بالقطاع، ولا سيّما حلول النقل المستدامة الناشئة ».

تغطي سيّارة فولفو (C40 Recharge) مسافة تصل إلى 444 كيلومترا في الشحنة الواحدة، وتأتي مزوّدة بخدمة (Google) المدمجة، وهو ما يتيح ميزة الاستفادة من خدمات (Google Assistant) و (Google Maps) و (Google Play). كما تتمتع بمصابيح بيكسل (LED) ذكية، والتي تنير الطريق بكفاءة من دون البريق الساطع الذي قد يعوق مجال رؤية مستخدمي الطريق الآخرين .

وتأتي إضافة سيّارة فولفو (C40 Recharge) إلى السوق البحرينيّة انعكاسًا للنمو المتزايد لشعبية السيّارات الكهربائيّة في المملكة، كما تؤكّد على التزام فولفو الراسخ بالاستدامة . وكانت العلامة التجاريّة قد أعلنت مؤخرًا عن خططها للتخلّي عن استخدام الوقود الأحفوري تمامًا والتحوّل إلى شركة محايدة مناخيًا بحلول عام 2040.