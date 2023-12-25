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الدكتورة رولا حسين: الأشعة التداخلية لعلاج آلام الجهاز العضلي الهيكلي أحدث العلاجات تطورا

12/25/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعد‭ ‬آلام‭ ‬المفاصل‭ ‬والأوتار‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬والإصابات‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الآلام‭ ‬شيوعا‭ ‬لدى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تشخيصها‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬تشخيصا‭ ‬صحيحا‭ ‬ليبدأ‭ ‬المريض‭ ‬خطة‭ ‬علاج‭ ‬سليمة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رولا‭ ‬حسين‭ ‬استشارية‭ ‬الأشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬والتداخلية‭ ‬للجهاز‭ ‬العضلي‭ ‬الهيكلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬البورد‭ ‬العربي‭ ‬والأوروبي‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الأشعة‭ ‬والزمالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والكندية‭ (‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬ماونت‭ ‬سيناي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬مستشفى‭ ‬فانكوفر‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كندا‭) ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الأشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬والتداخلية‭ ‬للعظام‭ ‬والمفاصل‭ ‬لـ«الخليج‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الأشعة‭ ‬العضلية‭ ‬والهيكلية‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والحالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تشخيص‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام،‭ ‬خشونة‭ ‬المفاصل‭ ‬والأمراض‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬والإصابات‭ ‬الرياضية‭ ‬والكسور‭ ‬والأورام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعظام‭ ‬والأنسجة‭ ‬المحيطة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬التشخيص‭ ‬يتطلب‭ ‬أيضا‭ ‬أخذ‭ ‬خزعات‭ ‬أورام‭ ‬العظام‭ ‬والأنسجة‭ ‬تحت‭ ‬إرشاد‭ ‬السونار‭ ‬أو‭ ‬الأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬لتحديد‭ ‬طبيعة‭ ‬الأورام‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحديد‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭.‬

مقال‭ ‬اليوم‭ ‬بالتحديد‭ ‬سوف‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تخصص‭ ‬الأشعة‭ ‬التداخلية‭ ‬لعلاج‭ ‬آلام‭ ‬الجهاز‭ ‬العضلي‭ ‬الهيكلي‭ ‬وهو‭ ‬تخصص‭ ‬متطور‭ ‬وجديد‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تشخيص‭ ‬دقيق‭ ‬لأسباب‭ ‬الألم‭ ‬باستخدام‭ ‬عدة‭ ‬وسائل‭ ‬تصوير‭ ‬طبي‭ ‬مثل‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية،‭ ‬السونار،‭ ‬والأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬والرنين‭ ‬المغناطيسي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬بعد‭ ‬تحديد‭ ‬مصدر‭ ‬وسبب‭ ‬الألم‭ ‬أو‭ ‬الإصابة،‭ ‬يمكننا‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬البسيط‭ ‬تحت‭ ‬تخدير‭ ‬موضعي‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان،‭ ‬توجيه‭ ‬الإبرة‭ ‬تحت‭ ‬الإرشاد‭ ‬الإشعاعي‭ ‬أو‭ ‬السونار‭ ‬لنتيجة‭ ‬مضمونة‭ ‬ودقيقة‭ ‬وفي‭ ‬غاية‭ ‬الأمان‭.‬

هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يغني‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التخدير‭ ‬عام‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬لإجراء‭ ‬الشق‭ ‬الجراحي،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعافي‭ ‬أسرع‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقليل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المبيت‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬بإمكانه‭ ‬المغادرة‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭.‬

وبسؤالها‭ ‬عن‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬علاجها‭ ‬بالأشعة‭ ‬التداخلية‭ ‬أجابت‭: ‬

علاج‭ ‬كسور‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬بالإسمنت‭ ‬الطبي،‭ ‬علاج‭ ‬ألم‭ ‬العصعص‭ ‬والمفصل‭ ‬العجزي،‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬آلام‭ ‬الكتف‭ ‬والكوع‭ ‬والرسغ‭ ‬شمولا‭ ‬بإصابات‭ ‬الأوتار‭ ‬أو‭ ‬الأربطة‭ ‬أو‭ ‬العضلات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفتيت‭ ‬تكلسات‭ ‬الأوتار‭ ‬تحت‭ ‬إرشاد‭ ‬السونار‭.‬

تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬آلام‭ ‬الحوض‭ ‬والركبة‭ ‬وكعب‭ ‬القدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصبع‭ ‬الزناد‭ ‬وتليف‭ ‬أوتار‭ ‬الأصابع‭ ‬وانحشار‭ ‬الأعصاب‭ ‬الحسية‭ ‬مثل‭ ‬متلازمة‭ ‬النفق‭ ‬الرسغي‭ ‬أو‭ ‬تليف‭ ‬الأعصاب‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭ ‬سابقة‭.‬

تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬بعض‭ ‬الأورام‭ ‬باستخدام‭ ‬التردد‭ ‬الحراري‭ ‬أو‭ ‬الاستئصال‭ ‬بالتبريد‭ ‬تحت‭ ‬الإرشاد‭ ‬الشعاعي‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأشعة‭ ‬التداخلية‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شق‭ ‬جراحي‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تخدير‭ ‬كلي‭.‬

تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬آلام‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬مثل‭ ‬عرق‭ ‬النسا‭ ‬وخشونة‭ ‬مفاصل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري،‭ ‬وإعطاء‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬إبر‭ ‬الظهر‭ ‬تحت‭ ‬إرشاد‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ ‬أو‭ ‬المقطعية‭ ‬لنتيجة‭ ‬أدق‭ ‬وأكثر‭ ‬أماناً‭ ‬لتفادي‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬النخاع‭ ‬الشوكي‭ ‬والأعصاب‭ ‬أو‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬المحيطة‭ ‬أثناء‭ ‬الحقن‭ ‬الطبي‭.‬

تشخيص‭ ‬قطع‭ ‬الأوتار‭ ‬والأربطة‭ ‬والعضلات‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬الرياضية‭ ‬باستخدام‭ ‬السونار‭ ‬وأشعة‭ ‬الرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬وعلاجها‭ ‬باستخدام‭ ‬إبر‭ ‬البلازما‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬فعاليتها‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭.‬

علاج‭ ‬حالات‭ ‬الكتف‭ ‬المتجمد‭ ‬تحت‭ ‬إرشاد‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ ‬أو‭ ‬السونار‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭.‬

تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬خشونة‭ ‬المفاصل‭ ‬وعلاجها‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬إبر‭ ‬الكورتيزون‭ ‬وحمض‭ ‬الهيالورونيك‭ ‬إبر‭ ‬البلازما‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬التردد‭ ‬الحراري‭ ‬والتي‭ ‬تستخدم‭ ‬لعلاج‭ ‬خشونة‭ ‬الركبة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬كبديل‭ ‬لتبديل‭ ‬المفصل‭ ‬الجراحي‭ ‬للمرضى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬حالتهم‭ ‬الطبية‭ ‬لإجراء‭ ‬العملية‭ ‬أو‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬عملية‭ ‬تبديل‭ ‬المفصل‭ ‬الجراحي‭ ‬لإطالة‭ ‬عمر‭ ‬المفصل‭ ‬الصناعي‭.‬

وأخيرا‭ ‬وليس‭ ‬آخرا‭ ‬علاج‭ ‬حالات‭ ‬الصداع‭ ‬والشد‭ ‬العضلي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستجيب‭ ‬للعلاج‭ ‬بالأدوية‭.‬

أحب‭ ‬أن‭ ‬أختم‭ ‬بأن‭ ‬التشخيص‭ ‬مجهود‭ ‬كلي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬تخصصات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬قسم‭ ‬أشعة‭ ‬العظام‭ ‬والمفاصل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منظومة‭ ‬صحية‭ ‬يعمل‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬جراحة‭ ‬العظام‭ ‬وقسم‭ ‬الأمراض‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬وقسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬وقسم‭ ‬التخدير‭ ‬وقسم‭ ‬الأورام‭ ‬وقسم‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬للمرضى‭ ‬ومثل‭ ‬ما‭ ‬أحب‭ ‬أقول‭ ‬لكل‭ ‬المرضى‭ ‬العلاج‭ ‬السليم‭ ‬يبدأ‭ ‬بالتشخيص‭ ‬السليم‭ ‬ووفقنا‭ ‬الله‭ ‬جميعا‭ ‬إلى‭ ‬الخير‭ ‬والصلاح‭. ‬

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