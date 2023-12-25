استكمالا لمنافسات الجولة (2) من دوري الاتحادبني جمرة مع الدّير.. وماذا يخبئ الشباب وعالي؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بني‭ ‬جمرة‭ ‬ x ‭ ‬الدّير

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬فيه‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬الفوز‭ ‬وتعزيز‭ ‬نقاطه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬فإنّ‭ ‬الدير‭ ‬يسعى‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتي‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬أنّ‭ ‬يعوّض‭ ‬خسارته‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الشباب،‭ ‬رغم‭ ‬أنّه‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقا‭ ‬منظما‭ ‬وأوراقه‭ ‬الرابحة‭ ‬متعددة،‭ ‬فالدير‭ ‬مطالب‭ ‬بأنّ‭ ‬يلعب‭ ‬بهدوء‭ ‬وتركيز‭ ‬وتقليل‭ ‬أخطائه‭ ‬متى‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭.‬

عالي‭ ‬ x ‭ ‬الشباب

يخوض‭ ‬عالي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسب‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬التضامن‭ ‬وخسر‭ ‬نقطة‭ ‬لصالح‭ ‬الأخير،‭ ‬بينما‭ ‬خرج‭ ‬الشباب‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬معلقة‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬التحكيم‭ ‬النهائية‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كرّر‭ ‬الشباب‭ ‬عرضه‭ ‬الجيد‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أمام‭ ‬الدير،‭ ‬علما‭ ‬بأنّ‭ ‬ظروف‭ ‬المباراتين‭ ‬والفريقين‭ ‬مختلفة،‭ ‬فالفريقان‭ ‬عينهما‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز،‭ ‬وهذه‭ ‬معادلة‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬عالي‭ ‬والشباب‭ ‬أن‭ ‬يفكّا‭ ‬شفرتها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭.‬