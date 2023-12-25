استكمالا لمنافسات الجولة (2) من دوري الاتحادبني جمرة مع الدّير.. وماذا يخبئ الشباب وعالي؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استكمالا لمنافسات الجولة الثانية من دوري الاتحاد للكرة الطائرة تقام اليوم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع مباراتين، إذ يلتقي في المباراة الأولى في الساعة 6.00 مساء فريقا بني جمرة (3 نقاط) مع الدير (بدون رصيد)، ويلعب في المباراة الثانية في الساعة 7.30 مساء فريقا عالي (نقطتان) والشباب (3 نقاط).
بني جمرة x الدّير
في الوقت الذي يريد فيه بني جمرة الفوز وتعزيز نقاطه بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب فريق المعامير بثلاثية نظيفة، فإنّ الدير يسعى بكل ما أوتي من قوة أنّ يعوّض خسارته بثلاثة أشواط من دون مقابل من فريق الشباب، رغم أنّه سيواجه فريقا منظما وأوراقه الرابحة متعددة، فالدير مطالب بأنّ يلعب بهدوء وتركيز وتقليل أخطائه متى أراد أن يسجل نتيجة إيجابية.
عالي x الشباب
يخوض عالي هذه المباراة بقيادة مدربه حسين محفوظ بعد أن كسب نقطتين أمام التضامن وخسر نقطة لصالح الأخير، بينما خرج الشباب بقيادة مدربه محمود الخباز من مباراته أمام الدير بالعلامة الكاملة، وينتظر أن تكون نتيجة المباراة معلقة حتى صافرة التحكيم النهائية متى ما كرّر الشباب عرضه الجيد الذي قدمه أمام الدير، علما بأنّ ظروف المباراتين والفريقين مختلفة، فالفريقان عينهما على استمرار نغمة الفوز، وهذه معادلة يتطلب من عالي والشباب أن يفكّا شفرتها في مباراة هذا المساء.
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