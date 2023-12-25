انطلاق الجولة الثامنة لكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنطلق اليوم (الثلاثاء) منافسات الجولة الثامنة لمسابقة كأس ديار المحرق لكرة اليد بإقامة مباراتين على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، الأهلي والاتحاد في الساعة 5.30 مساءً، باربار والاتفاق عند الساعة 7.15 مساءً.
وفي الوقت الذي سيسعى فيه الاتحاد لتحقيق انتصاره السادس في المسابقة والانفراد بصدارة المسابقة، فإن الأهلي يأمل بتعويض خسارته الماضية أمام التضامن وتصحيح المسار. وفي المباراة الأخرى، الاتفاق وباربار يسعيان لتعويض سقوطهما بالجولة الماضية أمام توبلي والاتحاد.
وقبل انطلاق منافسات الجولة، يتصدر الاتحاد برصيد (16 نقطة)، الدير (14 نقطة)، التضامن (13 نقطة)، الشباب، توبلي والبحرين (12 نقطة) لكل منهم، الاتفاق والأهلي (10 نقاط) لكل منهما، باربار (9 نقاط) وأخيرًا سماهيج (8 نقاط).
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