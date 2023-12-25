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انطلاق الجولة الثامنة لكأس ديار المحرق

12/25/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


تنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭.‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬باربار‭ ‬والاتفاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬15‭ ‬مساءً‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سيسعى‭ ‬فيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والانفراد‭ ‬بصدارة‭ ‬المسابقة،‭ ‬فإن‭ ‬الأهلي‭ ‬يأمل‭ ‬بتعويض‭ ‬خسارته‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬التضامن‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬الاتفاق‭ ‬وباربار‭ ‬يسعيان‭ ‬لتعويض‭ ‬سقوطهما‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬توبلي‭ ‬والاتحاد‭.‬

وقبل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة،‭ ‬يتصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬برصيد‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الدير‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬التضامن‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الشباب،‭ ‬توبلي‭ ‬والبحرين‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬الاتفاق‭ ‬والأهلي‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬باربار‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬وأخيرًا‭ ‬سماهيج‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

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