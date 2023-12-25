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إقامة الجولة الثانية لمنافسات (3X3) لكرة السلة للسيدات

12/25/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وسط‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬رائعة،‭ ‬تواصلت‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ (‬3 X 3‭) ‬للسيدات،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬إذ‭ ‬أقيمت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بصالة‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬ B ‭ ‬للفرق‭ ‬برصيد‭ ‬48‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬خاضها،‭ ‬وتوزيع‭ ‬النقاط‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬عائد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬فيبا‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬ A ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬39‭ ‬نقطة،‭ ‬ثم‭ ‬أولي1،‭ ‬وبعدهم‭ ‬بابكو‭ ‬ D ،‭ ‬والحالة‭ ‬ A ،‭ ‬ثم‭ ‬أولي3‭ ‬وأولي2‭ ‬وبابكو‭ ‬ C ،‭ ‬والحالة‭ ‬ C ،‭ ‬والحالة‭ ‬ B ،‭ ‬وأخيراً‭ ‬الحالة‭ ‬ D ‭.‬

وتأتي‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالعنصر‭ ‬النسائي‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمسابقات‭ ‬والأنشطة‭ ‬له،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مسابقة‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ (‬3 X 3‭) ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬الجولات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري،‭ ‬ويتم‭ ‬احتساب‭ ‬النقاط‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وسيتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وستقام‭ ‬المنافسات‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬30‭ ‬صباحًا‭ ‬لغاية‭ ‬12‭:‬30‭ ‬ظهرًا‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات،‭ ‬والجولات‭ ‬القادمة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬التواريخ‭ ‬التالية‭: ‬29‭ ‬ديسمبر،‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬و19‭ ‬يناير‭.‬

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