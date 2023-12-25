إقامة الجولة الثانية لمنافسات (3X3) لكرة السلة للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وسط أجواء تنافسية رائعة، تواصلت جولات بطولة (3
X 3) للسيدات، التي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة السلة، إذ أقيمت الجولة الثانية بصالة نادي النويدرات، وأسفرت عن تصدر فريق بابكو
B للفرق برصيد 48 نقطة بعد فوزه في المباريات الخمس التي خاضها، وتوزيع النقاط بهذه الطريقة عائد للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، وجاء فريق بابكو
A في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ثم أولي1، وبعدهم بابكو
D ، والحالة
A ، ثم أولي3 وأولي2 وبابكو
C ، والحالة
C ، والحالة
B ، وأخيراً الحالة
D .
وتأتي إقامة هذه المنافسات في إطار اهتمام الاتحاد البحريني لكرة السلة بالعنصر النسائي والحرص على إقامة العديد من الفعاليات والمسابقات والأنشطة له، وهذه المرة الأولى التي يقيم الاتحاد البحريني لكرة السلة مسابقة نسائية في (3 X 3) بهذه الطريقة، إذ ستقام الجولات بنظام الدوري، ويتم احتساب النقاط بحسب النظام المتبع في الاتحاد الدولي لكرة السلة، وسيتأهل الأول والثاني والثالث والرابع للدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.
وستقام المنافسات أسبوعيًا في أيام الجمعة من الساعة 9:30 صباحًا لغاية 12:30 ظهرًا على صالة نادي النويدرات، والجولات القادمة ستقام في التواريخ التالية: 29 ديسمبر، 5 يناير 2024، 12 يناير و19 يناير.
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