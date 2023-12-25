إقامة الجولة الثانية لمنافسات (3X3) لكرة السلة للسيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالعنصر‭ ‬النسائي‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمسابقات‭ ‬والأنشطة‭ ‬له،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مسابقة‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ (‬3 X 3‭) ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬الجولات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري،‭ ‬ويتم‭ ‬احتساب‭ ‬النقاط‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وسيتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وستقام‭ ‬المنافسات‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬30‭ ‬صباحًا‭ ‬لغاية‭ ‬12‭:‬30‭ ‬ظهرًا‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات،‭ ‬والجولات‭ ‬القادمة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬التواريخ‭ ‬التالية‭: ‬29‭ ‬ديسمبر،‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬و19‭ ‬يناير‭.‬