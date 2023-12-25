Tuesday, 26 December 2023 06:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الألعاب المدرسية)) توقع اتفاقية مع فندق جولدن توليب

12/25/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرمت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬ورعاية‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب،‭ ‬لينضم‭ ‬الفندق‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الشركات‭ ‬والفنادق‭ ‬الداعمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومساعد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للفندق‭ ‬جورج‭ ‬عيسى‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬قوي‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬وإقامتهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الرعاة‭ ‬الداعمين‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬للفندق‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم،‭ ‬ومثمناً‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفندق‭ ‬ومشيداً‭ ‬بتعاون‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والفنادق‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للدورة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الدورة‭ ‬وإظهارها‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬وسمعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وأوضح‭ ‬جورج‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬المحلية‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لإبراز‭ ‬طاقاته‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وفندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬لتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬واللوجستي‭ ‬لنجاح‭ ‬وإنجاز‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬وتشمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬مثل‭ ‬توفير‭ ‬إقامة‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬والضيوف،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬والتسويق‭ ‬للدورة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬والمشاركين‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وفندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬إضافة‭ ‬قوية‭ ‬لنجاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬ومريحة‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركةٍ‭ ‬واسعة‭ ‬لـ‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬السباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬والمبارزة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والمصارعة‭ ‬والكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السياحية‭ ‬والرقص‭ ‬والشطرنج‭ ‬والرمح‭ ‬والسهام‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والجودو‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬وجمباز‭ ‬الأيروبيكس،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتخصصة‭.‬

MENAFN25122023000055011008ID1107655994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث