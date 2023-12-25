((الألعاب المدرسية)) توقع اتفاقية مع فندق جولدن توليب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أبرمت اللجنة التنفيذية المنظمة لدورة الألعاب المدرسية البحرين 2024، اتفاقية تعاون مشترك ورعاية مع فندق جولدن توليب، لينضم الفندق إلى سلسلة الشركات والفنادق الداعمة لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، ووقع الاتفاقية نائب رئيس اللجنة التنفيذية الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل خليفة، ومساعد المدير التنفيذي للفندق جورج عيسى.
وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة دعم قوي لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في تاريخها، والتي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر من العام القادم، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة مريحة ومناسبة للمشاركين في الدورة، وتعزيز تجربتهم الرياضية وإقامتهم في مملكة البحرين.
أعرب الشيخ أحمد بن عبدالرحمن عن أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن جهود اللجنة التنفيذية لاستقطاب الرعاة الداعمين لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، مقدماً شكره للفندق على الدعم المقدم، ومثمناً التعاون الكبير الذي تلقاه من جانب الفندق ومشيداً بتعاون الشركات والمؤسسات والفنادق المحلية في سبيل نجاح استضافة المملكة للدورة.
من جانبه، أشاد مساعد المدير التنفيذي لفندق جولدن توليب بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية في إبراز الدورة وإظهارها بالصورة التي تليق باسم وسمعة البحرين، وأعرب عن تقديره للتعاون الكبير الذي تلقاه من جانب اللجنة التنفيذية.
وأوضح جورج عيسى أن إدارة الفندق حريصة على دعم استضافة البحرين لدورة الألعاب المدرسية، وذلك ضمن سياسة الفندق في دعم الرياضة المحلية والشباب البحريني لإبراز طاقاته في مختلف المجالات.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين اللجنة التنفيذية وفندق جولدن توليب لتوفير الدعم المالي واللوجستي لنجاح وإنجاز دورة الألعاب المدرسية البحرين 2024، وتشمل الاتفاقية العديد من الجوانب مثل توفير إقامة للفرق المشاركة والضيوف، وتوفير الخدمات اللوجستية والتنظيمية، إضافة إلى الترويج والتسويق للدورة والعمل على جذب المزيد من الرعاة والمشاركين.
من المتوقع أن يكون هذا التعاون بين اللجنة التنفيذية وفندق جولدن توليب إضافة قوية لنجاح دورة الألعاب المدرسية البحرين 2024، وسيسهم في توفير بيئة ملائمة ومريحة للفرق المشاركة.
يذكر أن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر لعام 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقعا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.
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