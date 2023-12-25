((الألعاب المدرسية)) توقع اتفاقية مع فندق جولدن توليب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬قوي‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬وإقامتهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الرعاة‭ ‬الداعمين‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬للفندق‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم،‭ ‬ومثمناً‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفندق‭ ‬ومشيداً‭ ‬بتعاون‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والفنادق‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للدورة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الدورة‭ ‬وإظهارها‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬وسمعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وأوضح‭ ‬جورج‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬المحلية‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لإبراز‭ ‬طاقاته‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وفندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬لتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬واللوجستي‭ ‬لنجاح‭ ‬وإنجاز‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬وتشمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬مثل‭ ‬توفير‭ ‬إقامة‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬والضيوف،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬والتسويق‭ ‬للدورة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬والمشاركين‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وفندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬إضافة‭ ‬قوية‭ ‬لنجاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬ومريحة‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركةٍ‭ ‬واسعة‭ ‬لـ‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬السباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬والمبارزة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والمصارعة‭ ‬والكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السياحية‭ ‬والرقص‭ ‬والشطرنج‭ ‬والرمح‭ ‬والسهام‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والجودو‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬وجمباز‭ ‬الأيروبيكس،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتخصصة‭.‬