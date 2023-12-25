تضرر سيارة اصطدم قائدها بالسياج الحديدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب عبدالأمير السلاطنة:
تضررت سيارة بتلفيات كبيرة بعد أن اصطدم قائدها بالسياج الحديدي وذلك في ساعة متأخرة من يوم (الاحد) من دون وقوع اصابات.
كان شاب بحريني يقود سيارته في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاحد في شارع ولي العهد، وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالسياج الحديدي. نتج عن الحادث تضرر السيارة والسياج الحديدي بتلفيات كبيرة من دون ان تسجل اي اصابات.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة وقام أفرادها بتسهيل سير السيارات إلى حين وصول شرطة المرور حيث تم ازاحة السيارة من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.
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