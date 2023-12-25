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تضرر سيارة اصطدم قائدها بالسياج الحديدي

12/25/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭:‬


تضررت‭ ‬سيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اصطدم‭ ‬قائدها‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬يوم‭ (‬الاحد‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات‭.‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي‭. ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬تضرر‭ ‬السيارة‭ ‬والسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تسجل‭ ‬اي‭ ‬اصابات‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقام‭ ‬أفرادها‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬السيارات‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ازاحة‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسباب‭ ‬الحادث‭. ‬

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