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تأييد الحبس سنة لمتهمة اعتدت على شرطي

12/25/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬حبس‭ ‬متهمة‭ ‬عربية‭ ‬الجنسية‭ ‬سنة‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعادها‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬شرطيين‭ ‬حاولا‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬سيارتها‭ ‬لحادث‭ ‬مروي،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬اعتدائها‭ ‬على‭ ‬شرطيين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وهي‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬تداول‭ ‬بشأنها‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬فاستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشرطيين،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬ووجهت‭ ‬إليها‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬السكر‭ ‬البين‭ ‬والإقامة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬تهمة‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬موظفين‭ ‬عموميين‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما‭ ‬وحال‭ ‬كونهما‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭. ‬

وأشار‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬بلاغا‭ ‬يفيد‭ ‬بوقوع‭ ‬حادث‭ ‬مروري،‭ ‬فوجد‭ ‬المتهمة‭ ‬مستلقية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وهي‭ ‬تنزف‭ ‬وحاول‭ ‬اسعافها،‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بالهرب‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬وحاولت‭ ‬عبور‭ ‬الطريق‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منه‭ ‬الا‭ ‬محاولة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬اخر،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬دفعته‭ ‬وأتلفت‭ ‬السترة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرتديها،‭ ‬وعندما‭ ‬حضر‭ ‬شرطي‭ ‬اخر‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬قامت‭ ‬بإتلاف‭ ‬الزي‭ ‬الخاص‭ ‬بالآخر،‭ ‬واعتدت‭ ‬عليه،‭ ‬وعند‭ ‬وصول‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬تم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحص‭ ‬الكحول‭ ‬تناولها‭ ‬المواد‭ ‬المسكرة،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬إقامتها‭ ‬منتهية‭.‬

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