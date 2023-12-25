تأييد الحبس سنة لمتهمة اعتدت على شرطي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف حبس متهمة عربية الجنسية سنة وأمرت بإبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن اعتدت على شرطيين حاولا تقديم المساعدة لها بعد تعرض سيارتها لحادث مروي، حيث تبين أن المتهمة كانت في حالة سكر.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة بالقبض على المتهمة وهي في حالة سكر وعلى أثر اعتدائها على شرطيين من قوات الأمن العام، وهي الواقعة التي تداول بشأنها مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت إلى أقوال الشرطيين، واستجوبت المتهمة التي تبين أن إقامتها في البلاد غير مشروعة، ووجهت إليها فضلاً عن السكر البين والإقامة غير المشروعة تهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتيهما وحال كونهما من أعضاء قوات الأمن العام.
وأشار المجني عليه إلى أنه تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري، فوجد المتهمة مستلقية على الأرض وهي تنزف وحاول اسعافها، الا أنها قامت بالهرب من الموقع وحاولت عبور الطريق فما كان منه الا محاولة السيطرة عليها كي لا تتسبب في حادث اخر، فما كان من المتهمة الا أن دفعته وأتلفت السترة التي كان يرتديها، وعندما حضر شرطي اخر إلى الموقع قامت بإتلاف الزي الخاص بالآخر، واعتدت عليه، وعند وصول سيارة الإسعاف تم السيطرة على المتهمة التي تبين من خلال فحص الكحول تناولها المواد المسكرة، كما تبين أن إقامتها منتهية.
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