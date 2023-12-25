حماس والجهاد ترفضان التنازل عن السلطة فـي غـزة مـقـابـل وقـف دائـم لإطـلاق النار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفضت‭ ‬الحركتان‭ ‬اللتان‭ ‬تجريان‭ ‬محادثات‭ ‬منفصلة‭ ‬مع‭ ‬وسطاء‭ ‬مصريين‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬تنازلات‭ ‬بخلاف‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬اختطفوا‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

واقترحت‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬رؤية‮»‬‭ ‬أيدها‭ ‬أيضا‭ ‬الوسطاء‭ ‬القطريون‭ ‬تتضمن‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرهائن،‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬أوسع‭ ‬يتضمن‭ ‬وقفا‭ ‬دائما‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬للقيادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تتولاها‭ ‬حاليا‭ ‬حماس‭.‬

وقال‭ ‬المصدران‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬اقترحت‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬بينما‭ ‬قدمت‭ ‬ضمانات‭ ‬لحماس‭ ‬بعدم‭ ‬مطاردة‭ ‬أعضائها‭ ‬أو‭ ‬ملاحقتهم‭ ‬قضائيا،‭ ‬لكن‭ ‬حماس‭ ‬رفضت‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬تنازلات‭ ‬سوى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬رهينة‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

ورفض‭ ‬أحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬حماس،‭ ‬والذي‭ ‬زار‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬التعليق‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬محددة‭ ‬بشأن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المؤقتة‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬الحركة‭ ‬مرددا‭ ‬موقفها‭ ‬المعلن‭ ‬رسميا‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬حماس‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‭ ‬وإنهاء‭ ‬المجازر‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬وتحدثنا‭ ‬مع‭ ‬إخواننا‭ ‬المصريين‭ ‬حول‭ ‬السبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قلنا‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬المساعدات‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬وأن‭ ‬تستمر‭ ‬وأن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬العدوان‭ ‬ويتم‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‮»‬‭.‬

رددت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬التي‭ ‬تحتجز‭ ‬رهائن‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭. ‬

ويزور‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بقيادة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحركة‭ ‬زياد‭ ‬النخالة‭ ‬حاليا‭ ‬القاهرة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬مصريين‭ ‬حول‭ ‬عروض‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬وقضايا‭ ‬أخرى،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولا‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬اشترطت‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬مقابل‭ ‬الكل»؛‭ ‬أي‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭. ‬