منظمة الصحة العالمية: اليأس يتزايد في مستشفيات غزة في ظل جوع حادّ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأحد‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركاءها‭ ‬سلموا‭ ‬مساعدات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وقود،‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬المدمر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أكبر‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬وأكثرها‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وأوضح‭ ‬تيدروس‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بعثة‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬شاهدوا‭ ‬‮«‬يأسا‭ ‬متزايدا‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‭ ‬الحادّ‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يطالب‭ ‬الشركاء‭ ‬بزيادة‭ ‬فورية‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬لضمان‭ ‬صحة‭ ‬السكان‭ ‬واستقرارهم‮»‬‭.‬

وتواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬عدوانا‭ ‬وحشيا‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20400‭ ‬شخص،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬

وحذّر‭ ‬تيدروس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬المتواصلة‭ ‬والأعداد‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬قد‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إنهاك‮»‬‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭. ‬

وأعرب‭ ‬المسؤول‭ ‬الأممي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬تسليم‭ ‬19200‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬المولدات‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬الخدمات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬حاليا‭ ‬سوى‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬أبسط‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬الحاجة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬المزيد‮»‬‭. ‬

‭ ‬وتوفر‭ ‬المنشأة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬ودمرت‭ ‬محطة‭ ‬الأكسجين‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬ملاذا‭ ‬لنحو‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬نازح،‭ ‬وفق‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفى‭. ‬

ووصف‭ ‬شون‭ ‬كيسي،‭ ‬منسق‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬الطبية‭ ‬بمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬البعثة،‭ ‬أجنحة‭ ‬الجراحة‭ ‬بالمكتظة‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬كيسي‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬داخل‭ ‬الشفاء،‭ ‬حيث‭ ‬لجأت‭ ‬جموع‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬نتحدث‭ ‬إليه‭ ‬جائع‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬المجاعة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬الوضع،‭ ‬افتكّ‭ ‬سكان‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الشاحنات‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭: ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء،‭ ‬فإن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الغذاء‭ ‬يجبر‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬جوع‭ ‬مروعة‭ ‬ويجعل‭ ‬البعض‭ -‬بدافع‭ ‬اليأس‭- ‬يأخذون‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬شاحنات‭ ‬التوصيل‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أتخيل‭ ‬العذاب‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬المزري‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬هو‭ ‬‮«‬صورة‭ ‬مصغّرة‭ ‬للكابوس‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والغذاء‭ ‬والطاقة‭ ‬والمياه‭ -‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭- ‬السلامة‭ ‬إلى‭ ‬تعرض‭ ‬السكان‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬البعثة‭ ‬المشتركة‭ ‬السبت‭ ‬توجهت‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬أصدقاء‭ ‬المريض‭ ‬الخيري‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬ويوفر‭ ‬رعاية‭ ‬الأمومة‭ ‬والصدمات‭ ‬والطوارئ،‭ ‬لكنه‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الجراحين‭ ‬المتخصصين‭ ‬وطاقم‭ ‬للعناية‭ ‬المركزة‭ ‬والمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬وأدوية‭ ‬الإغاثة‭ ‬الأساسية‭. ‬

كما‭ ‬زارت‭ ‬البعثة‭ ‬مستشفيي‭ ‬الصحابة‭ ‬والحلو‭ ‬الدولي‭ ‬للولادة،‭ ‬اللذين‭ ‬يساعدان‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬عملية‭ ‬ولادة‭ ‬يوميا،‭ ‬بينما‭ ‬يواجهان‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والأكسجين‭ ‬والمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتخدير‭. ‬

وقال‭ ‬تيدروس‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المستشفيات‭ ‬أماكن‭ ‬للرعاية‭ ‬والتعافي،‭ ‬وليست‭ ‬أماكن‭ ‬خطر‭ ‬ومعاناة‭ ‬مستمرة‮»‬‭. ‬

وكرر‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬المستمر‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬