ارتفاع مؤشر سرعة إنجاز الطلبات ليبلغ 91.5%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مؤشر‭ ‬الاستجابة‭ ‬وسرعة‭ ‬الإنجاز‭ ‬للطلبات‭ ‬المستلمة‭ ‬حقق‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬مرتفعة‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬91‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬14‭ ‬يومًا‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استلامها‭ ‬بارتفاع‭ ‬عن‭ ‬المعدلات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬للمجلس‭ ‬بنسبة‭ ‬29 ‭%‬ ،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المجلس‭ ‬بتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬شركائه‭ ‬بفعالية‭ ‬وسرعة‭.‬

ونوه‭ ‬بأن‭ ‬المجلس‭ ‬يواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬وتطوير‭ ‬العمليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬توقعات‭ ‬الشركاء،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬أمرًا‭ ‬حيويًا‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬بنجاح‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬والتحديات‭ ‬المستقبلية‭.‬