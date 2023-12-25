بقيمة ربع مليون دينار..بدء العد التنازلي للسحب على جائزة ((الوافر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬حرصاً‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬لعدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬أي‭ ‬فائز‭ ‬محظوظ،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الادخارية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬حل‭ ‬نوعي‭ ‬لزبائنه‭ ‬لحفظ‭ ‬أموالهم‭ ‬مع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬متميزة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬البنك‭ ‬كذلك‭ ‬فوز‭ ‬هارون‭ ‬محمد‭ ‬رشيد‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬نادى‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬الشهرية‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بقيمة‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المخصصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭. ‬

شملت‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬منها‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬تبقى‭ ‬جائزة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬الأربع‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وسيتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجوائز‭ ‬الحصرية‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الراسخ‭ ‬بمنح‭ ‬عملائه‭ ‬فرصا‭ ‬أكبر‭ ‬للفوز،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بالجوائز‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬حياتهم‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البنك‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬لها‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬دعوة‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬إلى‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬وفتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬للهاتف‭ ‬النقال‮»‬‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬وذلك‭ ‬للتأهل‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخيرة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬متمنين‭ ‬حظاً‭ ‬موفقاً‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬حساب‭ ‬استثماري‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استثمار‭ ‬الأموال‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المضاربة‭ ‬المطلقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬نقاط‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬لكل‭ ‬25‭ ‬دينارا‭ ‬في‭ ‬الحساب‭.‬