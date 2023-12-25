Tuesday, 26 December 2023 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بقيمة ربع مليون دينار..بدء العد التنازلي للسحب على جائزة ((الوافر))

12/25/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأ‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬للسحب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬حساب‭ ‬الوافر‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬250‭ ‬ألف‭ ‬د‭.‬ب‭). ‬وسيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬بتاريخ‭ ‬04‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬لتكون‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأحلام‭ ‬بعيدة‭ ‬المنال‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أعلن‭ ‬البنك‭ ‬تمديده‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬لتاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬حرصاً‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬لعدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬أي‭ ‬فائز‭ ‬محظوظ،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الادخارية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬حل‭ ‬نوعي‭ ‬لزبائنه‭ ‬لحفظ‭ ‬أموالهم‭ ‬مع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬متميزة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬البنك‭ ‬كذلك‭ ‬فوز‭ ‬هارون‭ ‬محمد‭ ‬رشيد‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬نادى‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬الشهرية‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بقيمة‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المخصصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭. ‬

شملت‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬منها‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬تبقى‭ ‬جائزة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬الأربع‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وسيتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجوائز‭ ‬الحصرية‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الراسخ‭ ‬بمنح‭ ‬عملائه‭ ‬فرصا‭ ‬أكبر‭ ‬للفوز،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بالجوائز‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬حياتهم‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البنك‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬لها‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬دعوة‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬إلى‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬وفتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬للهاتف‭ ‬النقال‮»‬‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬وذلك‭ ‬للتأهل‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخيرة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬متمنين‭ ‬حظاً‭ ‬موفقاً‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬حساب‭ ‬استثماري‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استثمار‭ ‬الأموال‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المضاربة‭ ‬المطلقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬نقاط‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬لكل‭ ‬25‭ ‬دينارا‭ ‬في‭ ‬الحساب‭.‬

MENAFN25122023000055011008ID1107655987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث