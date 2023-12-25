بقيمة ربع مليون دينار..بدء العد التنازلي للسحب على جائزة ((الوافر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدأ العد التنازلي للسحب على جائزة حساب الوافر لشهر ديسمبر من خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، والتي تبلغ قيمتها ربع مليون دينار بحريني (250 ألف د.ب). وسيتم السحب على الجائزة بتاريخ 04 يناير 2024، لتكون فرصة مثالية لتحقيق الأحلام بعيدة المنال في العام الجديد. وفي هذا الصدد، أعلن البنك تمديده فترة السماح بالمشاركة في السحب على آخر الجوائز الكبرى لتاريخ 31 ديسمبر الجاري.
ويأتي هذا القرار من خليجي بنك حرصاً منه على فتح باب المشاركة لعدد أكبر من الزبائن في السحب على هذه الجائزة التي ستكون علامة فارقة في حياة أي فائز محظوظ، حيث يعتبر حساب «الوافر» من المنتجات الادخارية المبتكرة التي أطلقها خليجي بنك بهدف تقديم حل نوعي لزبائنه لحفظ أموالهم مع الحصول على فرصة متميزة للفوز بجوائز نقدية قيّمة.
هذا وقد أعلن البنك كذلك فوز هارون محمد رشيد بجائزة «نادى عملاء الوافر» الشهرية لشهر نوفمبر من هذا العام بقيمة 5000 دينار بحريني، في حين سيتم إعلان الفائز بالجائزة الأخيرة المخصصة لأعضاء «نادي عملاء الوافر» الشهر القادم.
شملت نسخة عام 2023م من حساب «الوافر» أربع جوائز كبرى بلغت قيمة كل جائزة منها ربع مليون دينار بحريني تم السحب عليها كل ثلاثة أشهر، حيث تبقى جائزة واحدة من الجوائز الكبرى الأربع لهذا العام، وسيتم السحب عليها في الأسبوع الأول من العام القادم، بالإضافة إلى الجوائز الحصرية لأعضاء «نادي عملاء الوافر» بقيمة 5000 دينار بحريني بشكل شهري.
وبهذه المناسبة، أكدت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، أن هذا القرار نابع من التزام البنك الراسخ بمنح عملائه فرصا أكبر للفوز، لا سيما بالجوائز التي لها القدرة على تغيير حياتهم وذلك بما ينسجم مع رؤية البنك الهادفة إلى تعزيز رضا العملاء من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية لها بصمة واضحة في تحقيق طموحاتهم. وأضافت: «يسرنا دعوة العملاء الكرام إلى اغتنام الفرصة وفتح حساب «الوافر» أو زيادة الاستثمار في الحساب عبر تطبيق «خليجي للهاتف النقال» أو من خلال زيارة أحد فروع البنك وذلك للتأهل للفوز بالجائزة الكبرى الأخيرة لهذا العام، متمنين حظاً موفقاً للجميع».
تجدر الإشارة إلى أن حساب «الوافر» هو حساب استثماري متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حيث يتم استثمار الأموال فيه على أساس المضاربة المطلقة، ويمكن فتح الحساب بمبلغ قدره 500 دينار بحريني كحد أدنى، حيث يتم احتساب نقاط الدخول في السحب على الجوائز لكل 25 دينارا في الحساب.
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