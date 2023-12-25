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نسيج تضع حجر الأساس لفلل مشروع نسايم عراد

12/25/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬شركة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لفلل‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬الدور،‭ ‬شركة‭ ‬الانصاري‭ ‬للخدمات‭ ‬الهندسية،‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬الغريب‭ ‬للاستشارات‭ ‬المعمارية‭ ‬والهندسية،‭ ‬وشركة‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬جونز‭ ‬وشركاه،‭ ‬شركة‭ ‬سمارت‭ ‬وي‭ ‬للاستشارات،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬مؤخراً‭ ‬تطبيق‭ ‬مفهوم‭ ‬المنازل‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬نسايم‭ ‬عراد‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الميسر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بوضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لسابع‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬العقارية‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬استثماراتها‭ ‬النوعية،‭ ‬وتتزامن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬قسائم‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتبقي‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬منها‭ ‬مطروح‭ ‬للبيع،‭ ‬وشروعنا‭ ‬مؤخرا‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الفلل‭ ‬للبيع،‭ ‬ونتوقع‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬المميزة‭ ‬لنقدم‭ ‬منازل‭ ‬ذكية‭ ‬ومريحة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬تخدم‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭ ‬لأجيال‭ ‬عديدة‭ ‬قادمة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬العريض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تشكل‭ ‬مراسم‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬وعلامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بتجهيز‭ ‬وتسليم‭ ‬الفلل‭ ‬الذكية‭ ‬بمشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬المحدد‭ ‬وفق‭ ‬مراحل‭ ‬التنفيذ‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭. ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬للفلل‭ ‬في‭ ‬نسايم‭ ‬عراد،‭ ‬تفخر‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بتحقيق‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬والمتمثلة‭ ‬بالمساهمة‭ ‬ببناء‭ ‬مدن‭ ‬ومجتمعات‭ ‬ذكية‭ ‬ومستدامة‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬لتكون‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬لتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬سكنية‭ ‬مواتية‭ ‬لها‭ ‬تأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬رخاء‭ ‬ورفاهية‭ ‬المواطنين‭. ‬ونجدد‭ ‬التزامنا‭ ‬الثابت‭ ‬بمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والبناء‭ ‬لإقامة‭ ‬مجتمعات‭ ‬ومدن‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬

تأتي‭ ‬مراسم‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬اتفاقية‭ ‬المقاولات‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬الدور‭ ‬لإنشاء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لفلل‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭. ‬وقد‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬السيد‭ ‬أيمن‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالله‭ ‬المصلي‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬والشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬الدور‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الشركتين‭.‬

وعلق‭ ‬أيمن‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بإبرام‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬الدور‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬والبنية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭. ‬وقد‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬الفائزة‭ ‬بعد‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لإنشاء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬شاملة‭ ‬لكل‭ ‬98‭ ‬فيلا‭ ‬بمشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدما‭ ‬لأعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬الدور‭ ‬لفلل‭ ‬نسايم‭ ‬عراد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للفلل‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متكاملة‭ ‬ومستدامة‭. ‬كما‭ ‬ستتميز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بكونها‭ ‬منازل‭ ‬ذكية‭ ‬ومرنة‭ ‬فالتصميم‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬تجاه‭ ‬السوق‭ ‬بتوفير‭ ‬فلل‭ ‬ذكية‭ ‬مهيئة‭ ‬للمستقبل‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬المصلي‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬والشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬الدور‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بفوزنا‭ ‬بهذا‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بنيلنا‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لفلل‭ ‬نسايم‭ ‬عراد،‭ ‬ونحن‭ ‬بدورنا‭ ‬نجدد‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتسليم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للفلل‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬حسب‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬وبما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬والمطور‭ ‬العقاري‮»‬‭.‬

وستقوم‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بتجهيز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بأحدث‭ ‬التطبيقات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لجعلها‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تقنية‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والدعم‭ ‬التقني‭ ‬اللازم،‭ ‬لتشمل‭ ‬أجهزة‭ ‬المكيف‭ ‬وأنظمة‭ ‬الإنارة‭ ‬وكاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬تسرب‭ ‬الغاز‭ ‬وبث‭ ‬الفيديو‭ ‬المباشر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬بالهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬والتي‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بالتحكم‭ ‬بأجهزة‭ ‬منزلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬تحكم‭ ‬واحدة‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬


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