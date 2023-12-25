نسيج تضع حجر الأساس لفلل مشروع نسايم عراد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة نسيج، شركة التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، وضع حجر الأساس لفلل مشروع نسايم عراد الكائن في خليج عراد بمحافظة المحرق، بحضور السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج وممثلين عن كل من شركة مقاولات الدور، شركة الانصاري للخدمات الهندسية، شركة محمد الغريب للاستشارات المعمارية والهندسية، وشركة دي جي جونز وشركاه، شركة سمارت وي للاستشارات، وعدد من المسؤولين في الشركات.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة نسيج مؤخراً تطبيق مفهوم المنازل الذكية في مشروع «نسايم عراد»، وذلك لأول مرة على مستوى مملكة البحرين ضمن قطاع السكن الميسر.
وبهذه المناسبة، صرح أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: «نحن سعداء بوضع حجر الأساس لسابع مشاريع الشركة العقارية ضمن محفظة استثماراتها النوعية، وتتزامن هذه الاحتفالية مع تسجيل إقبال كبير على قسائم الأراضي في مشروع نسايم عراد خلال الأشهر الأخيرة وتبقي عدد محدود منها مطروح للبيع، وشروعنا مؤخرا كذلك في طرح الفلل للبيع، ونتوقع إقبالا كبيراً على هذه الفلل المميزة لنقدم منازل ذكية ومريحة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تخدم العوائل البحرينية لأجيال عديدة قادمة».
كما أضاف العريض بالقول: «تشكل مراسم وضع حجر الأساس خطوة مهمة وعلامة فارقة في التزام شركة نسيج بتجهيز وتسليم الفلل الذكية بمشروع نسايم عراد في وقتها المحدد وفق مراحل التنفيذ المخطط لها. مع وضع حجر الأساس للفلل في نسايم عراد، تفخر شركة نسيج بتحقيق علامة فارقة استثنائية في مسيرتها والمتمثلة بالمساهمة ببناء مدن ومجتمعات ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، لتكون نموذجا يحتذى به على مستوى المملكة في مجال تطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتهيئة بيئة سكنية مواتية لها تأثيرها الإيجابي على رخاء ورفاهية المواطنين. ونجدد التزامنا الثابت بمواصلة العمل الجاد والبناء لإقامة مجتمعات ومدن مستدامة في مملكة البحرين».
تأتي مراسم وضع حجر الأساس بعد توقيع شركة نسيج اتفاقية المقاولات مع شركة مقاولات الدور لإنشاء البنية التحتية لفلل نسايم عراد. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بين السيد أيمن بوحجي المدير التنفيذي للتطوير العقاري في شركة نسيج، والسيد عبدالله المصلي مدير العمليات والشؤون التجارية في شركة مقاولات الدور وذلك في المقر الرئيسي لشركة نسيج في مرفأ البحرين المالي بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بحضور كبار المسؤولين من كلا الشركتين.
وعلق أيمن بوحجي المدير التنفيذي للتطوير العقاري في شركة نسيج بالقول: «نحن مسرورون بإبرام الاتفاقية مع شركة مقاولات الدور والتي تشكل محطة مهمة والبنية الأساسية في مسيرة تطوير مشروع نسايم عراد. وقد وقع الاختيار على الشركة الفائزة بعد طرح مناقصة لإنشاء البنية التحتية شاملة لكل 98 فيلا بمشروع نسايم عراد. ونتطلع قدما لأعمال البنية التحتية مميزة مع شركة مقاولات الدور لفلل نسايم عراد، حيث إن الشركة ملتزمة بتطوير البنية التحتية للفلل بما يتسق مع التزامها في بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة. كما ستتميز هذه الفلل بكونها منازل ذكية ومرنة فالتصميم والتركيز على هذا المفهوم بما ينسجم مع التزامنا تجاه السوق بتوفير فلل ذكية مهيئة للمستقبل».
بدوره، قال عبدالله المصلي مدير العمليات والشؤون التجارية في شركة مقاولات الدور: «نحن سعداء بفوزنا بهذا العقد من قبل شركة نسيج الرائدة في مجال التطوير العقاري على مستوى المملكة، ونحن فخورون بنيلنا الأعمال الإنشائية للبنية التحتية لفلل نسايم عراد، ونحن بدورنا نجدد التزامنا في تنفيذ وتسليم البنية التحتية للفلل في موعدها حسب الخطة الموضوعة مع شركة نسيج وبما يلبي تطلعات السوق المحلية والمطور العقاري».
وستقوم شركة نسيج بتجهيز هذه الفلل بأحدث التطبيقات التكنولوجية لجعلها ذكية من خلال توفير تقنية الألياف البصرية في المنازل والدعم التقني اللازم، لتشمل أجهزة المكيف وأنظمة الإنارة وكاميرات المراقبة والحماية من تسرب الغاز وبث الفيديو المباشر وغيرها من تقنيات حديثة. كما سيتم توفير هذه التقنيات بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لأصحاب المنازل والتي سيتمكنون من خلالها بالتحكم بأجهزة منزلهم من خلال منصة تحكم واحدة بكل سهولة ويسر.
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