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((خدمات الشورى)) تواصل بحث مرئيات (تمكين) حول اقتراح ((التدريب المهني))

12/25/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصلت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال،‭ ‬بحث‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬16‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2007‭ ‬بشأن‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬إجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت،‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬الساعاتي،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭.‬

وأطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬المواطنين،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إفساح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الجدد‭ ‬لتلقي‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬لديها‭ ‬50‭ ‬عاملا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وتدارست‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬آراء‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬ومرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬الوافدين‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬باعتباره‭ ‬القطاع‭ ‬الأكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التشغيل،‭ ‬ودعم‭ ‬إطار‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬توظيف‭ ‬الخريجين،‭ ‬لتقليل‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكليفها‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬تدريب‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬للخريجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناحيها،‭ ‬وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬إعداد‭ ‬تقريرها‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعه‭ ‬لمكتب‭ ‬المجلس‭.‬

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