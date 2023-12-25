((خدمات الشورى)) تواصل بحث مرئيات (تمكين) حول اقتراح ((التدريب المهني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬المواطنين،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إفساح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الجدد‭ ‬لتلقي‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬لديها‭ ‬50‭ ‬عاملا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وتدارست‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬آراء‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬ومرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬الوافدين‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬باعتباره‭ ‬القطاع‭ ‬الأكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التشغيل،‭ ‬ودعم‭ ‬إطار‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬توظيف‭ ‬الخريجين،‭ ‬لتقليل‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكليفها‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬تدريب‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬للخريجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناحيها،‭ ‬وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬إعداد‭ ‬تقريرها‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعه‭ ‬لمكتب‭ ‬المجلس‭.‬