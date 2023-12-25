اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يدرس إنشاء قاعدة بيانات لرسائل الدكتوراه في الجامعات العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتناولت‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬وعرض‭ ‬تجارب‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياسات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬أهم‭ ‬منجزات‭ ‬مبادرات‭ ‬خطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬منها‭ ‬مبادرة‭ ‬التحالفات‭ ‬العربية‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬ومبادرة‭ ‬الابتكار‭ ‬الأخضر،‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬العربية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العربي‭ ‬للجامعات،‭ ‬وتصنيف‭ ‬سايماجو‭ ‬لمراكز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬واستحداث‭ ‬بوابة‭ ‬للمجلات‭ ‬العلمية‭ ‬العربية‭ ‬وإدراجها‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬العالمية،‭ ‬ودراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬إنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬لرسائل‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الدورة،‭ ‬التقت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بالأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمرو‭ ‬عزت‭ ‬سلامة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والاتحاد‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لاتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجامعات‭ ‬وخدمة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬منوهة‭ ‬بأهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬للاتحاد‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عمرو‭ ‬عزت‭ ‬سلامة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬بسمعة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبمخرجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭.‬