اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يدرس إنشاء قاعدة بيانات لرسائل الدكتوراه في الجامعات العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي في اجتماعات الدورة العادية الخامسة والأربعين لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والتي أقيمت في المركز القومي للبحوث بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وباستضافة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وتناولت أعمال الاجتماعات عدداً من الموضوعات المهمة وعرض تجارب بعض الدول العربية في مجال سياسات البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى عرض أهم منجزات مبادرات خطة الاتحاد منها مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، ومبادرة الابتكار الأخضر، وقاعدة بيانات البحث العلمي العربية، فضلاً عن مشاركة الاتحاد في التصنيف العربي للجامعات، وتصنيف سايماجو لمراكز البحث العلمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستحداث بوابة للمجلات العلمية العربية وإدراجها في قواعد البيانات العالمية، ودراسة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات لرسائل الدكتوراه في الجامعات العربية.
وعلى هامش الدورة، التقت الأمين العام بالأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المجلس والاتحاد.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، الدور البارز لاتحاد الجامعات العربية في دعم الجامعات وخدمة التعليم العالي في الوطن العربي منوهة بأهمية مشاركة الجامعات في المبادرات المتميزة للاتحاد.
من جهته، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بسمعة التعليم العالي في مملكة البحرين وبمخرجات المؤسسات في جميع المجالات بما في ذلك البحث العلمي والابتكار.
MENAFN25122023000055011008ID1107655984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.