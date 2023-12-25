Tuesday, 26 December 2023 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يدرس إنشاء قاعدة بيانات لرسائل الدكتوراه في الجامعات العربية

12/25/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬العادية‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬لمجلس‭ ‬اتحاد‭ ‬مجالس‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬القومي‭ ‬للبحوث‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وباستضافة‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬وبحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وممثلي‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتناولت‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬وعرض‭ ‬تجارب‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياسات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬أهم‭ ‬منجزات‭ ‬مبادرات‭ ‬خطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬منها‭ ‬مبادرة‭ ‬التحالفات‭ ‬العربية‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬ومبادرة‭ ‬الابتكار‭ ‬الأخضر،‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬العربية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العربي‭ ‬للجامعات،‭ ‬وتصنيف‭ ‬سايماجو‭ ‬لمراكز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬واستحداث‭ ‬بوابة‭ ‬للمجلات‭ ‬العلمية‭ ‬العربية‭ ‬وإدراجها‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬العالمية،‭ ‬ودراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬إنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬لرسائل‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الدورة،‭ ‬التقت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بالأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمرو‭ ‬عزت‭ ‬سلامة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والاتحاد‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لاتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجامعات‭ ‬وخدمة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬منوهة‭ ‬بأهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬للاتحاد‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عمرو‭ ‬عزت‭ ‬سلامة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬بسمعة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبمخرجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭.‬

MENAFN25122023000055011008ID1107655984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث