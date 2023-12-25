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وزارة المواصلات: تعميم محطات انتظار الحافلات بالطاقة الشمسية

12/25/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أفاد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬محطات‭ ‬انتظار‭ ‬جديدة‭ ‬لحافلات‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تضمين‭ ‬متطلبات‭ ‬توظيف‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬التصاميم‭ ‬الجديدة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن‭ ‬لمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطات‭ ‬الانتظار‭ ‬للنقل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

وأوضح‭ ‬الرد‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تعميم‭ ‬تصاميم‭ ‬محطات‭ ‬الحافلات‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬لها‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬بحسب‭ ‬أولوية‭ ‬محطات‭ ‬التوقف‭ ‬المتبقية‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬ردود‭ ‬الوزارات‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬المرفوعة‭ ‬لها‭ ‬منها‭ ‬ردود‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والتي‭ ‬أغلبها‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬إجراءاتها‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بشأنها‭.‬

وناقش‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬مقترح‭ ‬تطوير‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لساحل‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بمجمع‭ ‬581،‭ ‬حيث‭ ‬رأت‭ ‬وحدة‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬أن‭ ‬الموقع‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الساحل‭ ‬العام‭ (‬السياحي‭) ‬لوجوده‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البيوت‭ ‬الإسكانية‭ ‬الخاصة‭ ‬ولعدم‭ ‬توافر‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬الكافية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضيق‭ ‬الطرق‭ ‬وعدم‭ ‬ملاءمة‭ ‬المساحة‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الخدمية‭ ‬وتوصلت‭ ‬إلى‭ ‬التوصية‭ ‬برفع‭ ‬المقترح‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الموضوع‭ ‬لاجتماع‭ ‬العامة‭ ‬كتوصية‭.‬

ووافق‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬فحص‭ ‬الطرق‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وذلك‭ ‬بتركيب‭ ‬مجهرات‭ ‬ليزر‭ ‬مثبتة‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬لفحص‭ ‬الطرق‭ ‬واكتشاف‭ ‬الشقوق‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭ ‬والحفر‭ ‬الصغيرة‭ ‬حتى‭ (‬1‭) ‬ملم‭ ‬وذلك‭ ‬بعمل‭ ‬خريطة‭ ‬افتراضية‭ ‬كاملة‭ ‬ترصد‭ ‬جميع‭ ‬التشققات‭ ‬والتكسير‭ ‬في‭ ‬الطرق،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬جامع‭ ‬وصالة‭ ‬مناسبات‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ (‬10046397‭) ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1212‭ ‬بمنطقة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بسبب‭ ‬افتقار‭ ‬المنطقة‭ ‬لدور‭ ‬العبادة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأن‭ ‬أقرب‭ ‬دور‭ ‬عبادة‭ ‬للمجمع‭ ‬يبعد‭ ‬مسافة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬كيلومترات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬كابينة‭ ‬للصلاة‭ ‬لا‭ ‬تسع‭ ‬جميع‭ ‬المصلين‭ ‬وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬برفع‭ ‬المقترح‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمقترح‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬الضمان‭ ‬لمشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ (‬الترميم‭ ‬والحالات‭ ‬الحرجة‭) ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬الخدمية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأسر‭ ‬المحتاجة‭ ‬وغير‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬ترميم‭ ‬منازلها‭ ‬القديمة‭ ‬فقد‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المقترح،‭ ‬وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬برفعه‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بمقترح‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬الضمان‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬و6‭ ‬أشهر‭ ‬المشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬المقاولين‭.‬

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