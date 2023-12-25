وزارة المواصلات: تعميم محطات انتظار الحافلات بالطاقة الشمسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفاد وزير المواصلات والاتصالات بأن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تصميم محطات انتظار جديدة لحافلات النقل الجماعي في المملكة وقد تم تضمين متطلبات توظيف الطاقة الشمسية في التصاميم الجديدة.
جاء ذلك في الاجتماع الثامن لمجلس بلدي الشمالية رداً على مقترح الاعتماد على الطاقة الشمسية في تطوير محطات الانتظار للنقل العام في المحافظة الشمالية.
وأوضح الرد أن وزارة المواصلات والاتصالات ستعمل على تعميم تصاميم محطات الحافلات بعد انتهاء الفترة التجريبية لها وذلك على مراحل بحسب أولوية محطات التوقف المتبقية.
واستعرض الاجتماع ردود الوزارات على المقترحات المرفوعة لها منها ردود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء ووزارة شؤون البلديات والزراعة والتي أغلبها تم تحويل إجراءاتها للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وناقش اجتماع المجلس مقترح تطوير وتوفير الخدمات اللازمة لساحل مدينة سلمان بمجمع 581، حيث رأت وحدة الدعم الفني أن الموقع لا يتناسب مع الساحل العام (السياحي) لوجوده في وسط البيوت الإسكانية الخاصة ولعدم توافر مواقف السيارات الكافية فضلا عن ضيق الطرق وعدم ملاءمة المساحة مع المتطلبات الخدمية وتوصلت إلى التوصية برفع المقترح لوزير شؤون البلديات والزراعة بعد الموافقة بالإجماع على رفع الموضوع لاجتماع العامة كتوصية.
ووافق أعضاء المجلس على مقترح توفير خدمة فحص الطرق بالذكاء الاصطناعي وذلك بتركيب مجهرات ليزر مثبتة على السيارات لفحص الطرق واكتشاف الشقوق بدقة عالية والحفر الصغيرة حتى (1) ملم وذلك بعمل خريطة افتراضية كاملة ترصد جميع التشققات والتكسير في الطرق، حيث يتم تطبيق هذا النظام الحالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء جامع وصالة مناسبات على العقار رقم (10046397) في مجمع 1212 بمنطقة مدينة حمد بسبب افتقار المنطقة لدور العبادة مع زيادة الكثافة السكانية في المنطقة وأن أقرب دور عبادة للمجمع يبعد مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات، إضافة إلى أن هناك كابينة للصلاة لا تسع جميع المصلين وأوصت اللجنة الفنية برفع المقترح لوزير شؤون البلديات والزراعة.
وفيما يتعلق بمقترح تمديد فترة الضمان لمشروع تنمية المدن والقرى (الترميم والحالات الحرجة) الذي يهدف إلى توفير المتطلبات الخدمية لمساعدة الأسر المحتاجة وغير القادرة على ترميم منازلها القديمة فقد تمت الموافقة على المقترح، وأوصت لجنة الخدمات برفعه إلى وزير شؤون البلديات والزراعة بمقترح تمديد فترة الضمان مدة سنة و6 أشهر المشروع تنمية المدن والقرى مع وضع ضوابط على اختيار المقاولين.
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