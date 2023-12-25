إيران تعتبر الاتهام الأمريكي باستهداف سفينة في المحيط الهندي ((بلا قيمة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طهران - (أ ف ب): اعتبرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أمس الاثنين، أن «لا قيمة» لاتهام الولايات المتحدة لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند نهاية الأسبوع المنصرم. تعرّضت سفينة تجارية السبت لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه الطائرة المسيّرة «أطلقت من إيران».
وأتى الاعتداء بعد سلسلة من الهجمات التي شنّها الحوثيون اليمنيون المقرّبون من طهران، على سفن تجارية في منطقة البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك «نصرة للشعب الفلسطيني» على خلفية الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أمس الاثنين أن «الاتهامات الأمريكية لا نهاية لها، والمتهم الأكبر في الشهرين الماضيين هو الإدارة الأمريكية وأمريكا هي المسؤول الأول والأخير عن بدء الحرب من قبل الان الصهيوني واستمرارها».
وأضاف «من هذا المنطلق فإننا نعتبر ادعاءاتهم مرفوضة ولا قيمة لها»، معتبرا أن هدفها «سياسي» و«التغطية على الجرائم الأمريكية في غزة». واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر بعد هجوم شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل، أودى بنحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية. كما خُطف خلال الهجوم 250 شخصا لا يزال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، وفق سلطات الدولة العبرية.
وبلغت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف والعمليات الإسرائيلية زهاء 20500 معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. إلى ذلك، انتقد كنعاني موقف لندن المندّد بـ«التأثير الخبيث» لإيران. وقال المتحدث إن المملكة المتحدة لطالما أدت «دورا مهما في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة»، معتبرا أنها «ليست في خانة قانونية وأخلاقية تخولها توجيه اتهامات ضد إيران والأطراف الأخرى في المنطقة». وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون قد اعتبر في مقابلة نشرت الأحد أن لإيران «تأثير خبيث كليا في المنطقة والعالم»، متعهدا بتعزيز إجراءات الردع ضدها وضد حلفائها مثل الحوثيين وحزب الله اللبناني وفصائل عراقية.
وأعربت الجمهورية الإسلامية عن تأييدها للهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل، نافية ضلوعها فيه بشكل مباشر. كما نفت طهران أي ضلوع لها في الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون على السفن، والتي تؤثر على حركة الملاحة البحرية ودفعت الولايات المتحدة للإعلان عن تشكيل تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في هذا الممر.
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