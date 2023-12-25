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إيران تعتبر الاتهام الأمريكي باستهداف سفينة في المحيط الهندي ((بلا قيمة))

12/25/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبرت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬قيمة‮»‬‭ ‬لاتهام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لها‭ ‬باستهداف‭ ‬سفينة‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الهند‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم‭. ‬تعرّضت‭ ‬سفينة‭ ‬تجارية‭ ‬السبت‭ ‬لهجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭ ‬ألحق‭ ‬بها‭ ‬أضرارا‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يسبب‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيّرة‭ ‬‮«‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬الاعتداء‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنّها‭ ‬الحوثيون‭ ‬اليمنيون‭ ‬المقرّبون‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬نصرة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬واعتبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاتهامات‭ ‬الأمريكية‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لها،‭ ‬والمتهم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين‭ ‬هو‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وأمريكا‭ ‬هي‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬والأخير‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الان‭ ‬الصهيوني‭ ‬واستمرارها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فإننا‭ ‬نعتبر‭ ‬ادعاءاتهم‭ ‬مرفوضة‭ ‬ولا‭ ‬قيمة‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬هدفها‭ ‬‮«‬سياسي‮»‬‭ ‬و«التغطية‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أودى‭ ‬بنحو‭ ‬1140‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬كما‭ ‬خُطف‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬250‭ ‬شخصا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬129‭ ‬منهم‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬

وبلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬والعمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬زهاء‭ ‬20500‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬انتقد‭ ‬كنعاني‭ ‬موقف‭ ‬لندن‭ ‬المندّد‭ ‬بـ«التأثير‭ ‬الخبيث‮»‬‭ ‬لإيران‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لطالما‭ ‬أدت‭ ‬‮«‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬قانونية‭ ‬وأخلاقية‭ ‬تخولها‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬والأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬كامرون‭ ‬قد‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرت‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬لإيران‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬خبيث‭ ‬كليا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬،‭ ‬متعهدا‭ ‬بتعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬الردع‭ ‬ضدها‭ ‬وضد‭ ‬حلفائها‭ ‬مثل‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬وفصائل‭ ‬عراقية‭. ‬

وأعربت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬عن‭ ‬تأييدها‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬نافية‭ ‬ضلوعها‭ ‬فيه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬كما‭ ‬نفت‭ ‬طهران‭ ‬أي‭ ‬ضلوع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬يشنّها‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬السفن،‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬ودفعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬لضمان‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الممر‭.‬

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