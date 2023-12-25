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بابا الفاتيكان يستنكر في رسالة عيد الميلاد ((الحصد المروع)) لأرواح المدنيين بغزة

12/25/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الفاتيكان‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يلقون‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬الحروب،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هم‭ ‬‮«‬يسوع‭ ‬الصّغير‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬هناك‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حصد‭ ‬مروع‮»‬‭ ‬للمدنيين‭ ‬الأبرياء‭.‬

وفي‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬روما‭ ‬والعالم‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬قال‭ ‬البابا‭: ‬‮«‬أن‭ ‬نقول‭ ‬نعم‭ ‬لرئيس‭ ‬السلام‭ (‬المسيح‭) ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬لا‭ ‬للحرب،‭ ‬ولكلّ‭ ‬حرب،‭ ‬ولمنطق‭ ‬الحرب‭ ‬نفسه،‭ ‬رحلة‭ ‬بدون‭ ‬هدف،‭ ‬وهزيمة‭ ‬بدون‭ ‬منتصرين،‭ ‬وجنون‭ ‬بدون‭ ‬أعذار‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬البابا‭ ‬عن‭ ‬تمنّيه‭ ‬أن‭ ‬يحلّ‭ ‬السلام‭ ‬‮«‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬حيث‭ ‬تهزُّ‭ ‬الحرب‭ ‬حياة‭ ‬تلك‭ ‬الشعوب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أجدّد‭ ‬ندائي‭ ‬المُلِحّ‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرّهائن‭ ‬الذين‭ ‬مازالوا‭ ‬محتجزين‭. ‬أطلب‭ ‬أن‭ ‬تتوقّف‭ ‬العمليّات‭ ‬العسكريّة،‭ ‬مع‭ ‬نتائجها‭ ‬المرعبة‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بسقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيّين‭ ‬أبرياء،‭ ‬وأن‭ ‬تتمّ‭ ‬معالجة‭ ‬الوضع‭ ‬الإنسانيّ‭ ‬اليائس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السّماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أطلب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭... ‬وأن‭ ‬تتم‭ ‬معالجة‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬اليائس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭... ‬ليتوقف‭ ‬تأجيج‭ ‬العنف‭ ‬والكراهية،‭ ‬وليبدأ‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬صادق‭ ‬ومستمر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬تعضده‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬قوية‭ ‬ودعم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬البابا‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬قداس‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭: ‬‮«‬قلبنا‭ ‬الليلة‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمير‭ ‬السلام‭ ‬يتعرّض‭ ‬للرفض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منطق‭ ‬الحرب‭ ‬الخاسر‭ ‬مع‭ ‬هدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬الذي‭ ‬يمنعه‭ ‬اليوم‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬موضِعٌ‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

ومدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬مهد‭ ‬يسوع‭ ‬المسيح‭ ‬بحسب‭ ‬التقليد،‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬هجرها‭ ‬الحجاج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وألغت‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬احتفالات‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬من‭ ‬الشرفة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لبازيليك‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬مطلا‭ ‬على‭ ‬الآلاف‭ ‬المحتشدين‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬انتقادا‭ ‬لصناعة‭ ‬الأسلحة،‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬‮«‬خيوط‭ ‬دمية‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ (‬87‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬خلال‭ ‬بابويته‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراعات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والعسكرية‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬ولبنان‭ ‬وأرمينيا‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬ودافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المهاجرين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

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