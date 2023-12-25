في امتداد لحرب الإبادة.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬انتحب‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بجوار‭ ‬أكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬بداخلها‭ ‬جثامين‭ ‬70‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إنهم‭ ‬لاقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الليالي‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬المعركة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬أسبوعا‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬واحتضن‭ ‬أحد‭ ‬الرجال‭ ‬جثمان‭ ‬طفل‭ ‬واستبد‭ ‬الجزع‭ ‬والهلع‭ ‬بآخرين‭. ‬

وقال‭ ‬الرجل‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬وقعت‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬اتنين‭ (‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭)‬،‭ ‬صحيت‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬ضرب‭ ‬وستاير‭ ‬البيت‭ ‬والجدران‭ ‬كلها‭ ‬بتنزل‭ ‬علينا‭ ‬واحنا‭ ‬نايمين‭ ‬ما‭ ‬باعرف‭ ‬ربنا‭ ‬هداني‭ ‬أمد‭ ‬أيدي‭ ‬أشوف‭ ‬ابني‭ ‬جنبي،‭ ‬أربع‭ ‬سنين،‭ ‬لاقيت‭ ‬حجارة‭... ‬ولا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ولا‭ ‬نار‭ ‬ولا‭ ‬فيه‭ ‬كهرباء،‭ ‬طبعا‭ ‬مقطوعة‮»‬‭. ‬

وبدأت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بساعات‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬كثفت‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬إنهم‭ ‬عاشوا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬لياليهم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬المغازي‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬طائرات‭ ‬ودبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عشرات‭ ‬العمليات‭ ‬على‭ ‬المنازل‭ ‬والطرق‭ ‬في‭ ‬البريج‭ ‬ومخيمي‭ ‬النصيرات‭ ‬والمغازي‭ ‬القريبين‭. ‬

وأضاف‭ ‬مسعفون‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬غزة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬23‭ ‬شخصا،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭. ‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يموتون‭ ‬في‭ ‬الحروب،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هم‭ ‬‮«‬يسوع‭ ‬الصغير‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تجني‭ ‬‮«‬حصادا‭ ‬مروعا‮»‬‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭.‬

ووجه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬مناشدات‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للناس‭ ‬لتوفير‭ ‬المأوى‭ ‬لهم‭ ‬لأنهم‭ ‬صاروا‭ ‬بلا‭ ‬مأوى‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬ديارهم‭ ‬في‭ ‬البريج‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬المخيمات‭: ‬‮«‬عندي‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬نزحوا‭ ‬عندي‭ ‬وكانوا‭ ‬مفكرين‭ ‬انه‭ ‬منطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬أمان،‭ ‬اليوم‭ ‬قاعدين‭ ‬بندور‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬نروح‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

ونشر‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مقطعا‭ ‬مصورا‭ ‬للمصابين‭ ‬وهم‭ ‬ينقلون‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تقصف‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬وتعرقل‭ ‬مرور‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬والطوارئ‭. ‬

وتحاصر‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬ودكت‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬منه‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬20700‭ ‬تأكد‭ ‬استشهادهم‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فيما‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬آلافا‭ ‬آخرين‭ ‬شهداء‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬واضطرت‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬ديارهم،‭ ‬وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬كارثية‭.‬

ومنذ‭ ‬انهيار‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬اشتدت‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬وامتد‭ ‬العدوان‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬قتلا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬158‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬لنواب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الليكود‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭ ‬ونفى‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬تكهنات‭ ‬إعلامية‭ ‬بأن‭ ‬حكومته‭ ‬قد‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وتعرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬لضغوط‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أقرب‭ ‬حليف‭ ‬لها،‭ ‬كي‭ ‬تقلص‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭.‬

وزعم‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬حققت‭ ‬سيطرة‭ ‬عملياتية‭ ‬شبه‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتستعد‭ ‬لتوسيع‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬لكن‭ ‬السكان‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬اشتد‭ ‬فحسب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭.‬