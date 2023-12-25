Tuesday, 26 December 2023 06:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في امتداد لحرب الإبادة.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي

12/25/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكـثــر مـن 250 شـهـيـدا بـيـنـهـم أطـفـال ونـسـاء فــي الـعـدوان الـصـهـيـونـــي

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬انتحب‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بجوار‭ ‬أكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬بداخلها‭ ‬جثامين‭ ‬70‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إنهم‭ ‬لاقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الليالي‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬المعركة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬أسبوعا‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬واحتضن‭ ‬أحد‭ ‬الرجال‭ ‬جثمان‭ ‬طفل‭ ‬واستبد‭ ‬الجزع‭ ‬والهلع‭ ‬بآخرين‭. ‬

وقال‭ ‬الرجل‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬وقعت‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬اتنين‭ (‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭)‬،‭ ‬صحيت‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬ضرب‭ ‬وستاير‭ ‬البيت‭ ‬والجدران‭ ‬كلها‭ ‬بتنزل‭ ‬علينا‭ ‬واحنا‭ ‬نايمين‭ ‬ما‭ ‬باعرف‭ ‬ربنا‭ ‬هداني‭ ‬أمد‭ ‬أيدي‭ ‬أشوف‭ ‬ابني‭ ‬جنبي،‭ ‬أربع‭ ‬سنين،‭ ‬لاقيت‭ ‬حجارة‭... ‬ولا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ولا‭ ‬نار‭ ‬ولا‭ ‬فيه‭ ‬كهرباء،‭ ‬طبعا‭ ‬مقطوعة‮»‬‭. ‬

وبدأت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بساعات‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬كثفت‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬إنهم‭ ‬عاشوا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬لياليهم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬المغازي‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬طائرات‭ ‬ودبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عشرات‭ ‬العمليات‭ ‬على‭ ‬المنازل‭ ‬والطرق‭ ‬في‭ ‬البريج‭ ‬ومخيمي‭ ‬النصيرات‭ ‬والمغازي‭ ‬القريبين‭. ‬

وأضاف‭ ‬مسعفون‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬غزة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬23‭ ‬شخصا،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭. ‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يموتون‭ ‬في‭ ‬الحروب،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هم‭ ‬‮«‬يسوع‭ ‬الصغير‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تجني‭ ‬‮«‬حصادا‭ ‬مروعا‮»‬‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭.‬

ووجه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬مناشدات‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للناس‭ ‬لتوفير‭ ‬المأوى‭ ‬لهم‭ ‬لأنهم‭ ‬صاروا‭ ‬بلا‭ ‬مأوى‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬ديارهم‭ ‬في‭ ‬البريج‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬المخيمات‭: ‬‮«‬عندي‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬نزحوا‭ ‬عندي‭ ‬وكانوا‭ ‬مفكرين‭ ‬انه‭ ‬منطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬أمان،‭ ‬اليوم‭ ‬قاعدين‭ ‬بندور‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬نروح‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

ونشر‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مقطعا‭ ‬مصورا‭ ‬للمصابين‭ ‬وهم‭ ‬ينقلون‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تقصف‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬وتعرقل‭ ‬مرور‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬والطوارئ‭. ‬

وتحاصر‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬ودكت‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬منه‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬20700‭ ‬تأكد‭ ‬استشهادهم‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فيما‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬آلافا‭ ‬آخرين‭ ‬شهداء‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬واضطرت‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬ديارهم،‭ ‬وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬كارثية‭.‬

ومنذ‭ ‬انهيار‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬اشتدت‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬وامتد‭ ‬العدوان‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬قتلا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬158‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬لنواب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الليكود‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭ ‬ونفى‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬تكهنات‭ ‬إعلامية‭ ‬بأن‭ ‬حكومته‭ ‬قد‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وتعرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬لضغوط‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أقرب‭ ‬حليف‭ ‬لها،‭ ‬كي‭ ‬تقلص‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭.‬

وزعم‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬حققت‭ ‬سيطرة‭ ‬عملياتية‭ ‬شبه‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتستعد‭ ‬لتوسيع‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬لكن‭ ‬السكان‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬اشتد‭ ‬فحسب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭.‬

MENAFN25122023000055011008ID1107655980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث