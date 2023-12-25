تحت شعار (قائد وشعب.. فرحة وطن):محافظ الشمالية يفتتح معرض (مبدعو الكوثر)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير: عبدالأمير السلاطنة
افتتح محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور المعرض الفني (مبدعو الكوثر) الذي نظمه مركز مايكرو لتدريب الفنون بالتعاون مع جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار الاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين المجيدة تحت شعار (قائد وشعب.. فرحة وطن).
ولدى تجوله في المعرض بحضور رئيس جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية السيد حسين حسن العلي ومدير مركز مايكرو لتدريب الفنون الدكتورة زينب راشد سوار، أشاد المحافظ العصفور بإبداع الأطفال الأيتام الذين عبروا بريشتهم وتفاعلهم عن تجاربهم الشخصية من خلال اللوحات التشكيلية التي تعكس الولاء والانتماء وتعزز المواطنة وتجسد الواقع الاجتماعي وشغفهم بالموروث الشعبي، معبرًا عن ارتياحه بمستوى الإبداع الذي ظهر عليه المعرض نتيجة للتعاون البناء بين
الجهتين المنظمتين للمعرض التي ساعدت في اكتشاف الطاقات والمواهب الجديدة للأيتام في مجال الفنون، وتنمية ذواتهم من أجل صناعة الأثر في نفوسهم وأعمالهم.
وثمن المحافظ العصفور الجهود التي تبذلها جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية في إعداد البرامج والأنشطة التي تحتضن الأيتام وأصحاب الهمم، لما لها من دور في صقل القدرات والمواهب، وتنشئة جيل مستقبلي قادر على العطاء، مشيرًا إلى تجربة المحافظة الشمالية مع دكتورة زينب سوار في البرنامج الصيفي «وطن ومليكنا يجمعنا» في إشراك أصحاب الهمم بإعطائهم دور القيادة في إدارة مجموعات العمل من أجل إنتاج لوحات فنية في حب الوطن، مؤكدًا أهمية الشراكة في دعم مختلف المبادرات.
وشمل المعرض عرض مقطع فيديو للبرنامج التدريبي للمشاركين ومخرجاته، قبل أن يختتم المحافظ المعرض بتكريم المشاركين.
من جانبهما، أعرب رئيس جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية ورئيس مركز مايكرو لتدريب الفنون عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لمحافظ المحافظة الشمالية على رعايته هذا المعرض، ودعمه وتشجيعه للبرامج التي تصقل المواهب والقدرات للناشئة والشباب.
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