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تحت شعار (قائد وشعب.. فرحة وطن):محافظ الشمالية يفتتح معرض (مبدعو الكوثر)

12/25/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


افتتح‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ (‬مبدعو‭ ‬الكوثر‭) ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مركز‭ ‬مايكرو‭ ‬لتدريب‭ ‬الفنون‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الكوثر‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المجيدة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬قائد‭ ‬وشعب‭.. ‬فرحة‭ ‬وطن‭).‬

ولدى‭ ‬تجوله‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الكوثر‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬حسن‭ ‬العلي‭ ‬ومدير‭ ‬مركز‭ ‬مايكرو‭ ‬لتدريب‭ ‬الفنون‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬راشد‭ ‬سوار،‭ ‬أشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬العصفور‭ ‬بإبداع‭ ‬الأطفال‭ ‬الأيتام‭ ‬الذين‭ ‬عبروا‭ ‬بريشتهم‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬عن‭ ‬تجاربهم‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللوحات‭ ‬التشكيلية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬وتعزز‭ ‬المواطنة‭ ‬وتجسد‭ ‬الواقع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وشغفهم‭ ‬بالموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬بمستوى‭ ‬الإبداع‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬المعرض‭ ‬نتيجة‭ ‬للتعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين
الجهتين‭ ‬المنظمتين‭ ‬للمعرض‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬الطاقات‭ ‬والمواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬للأيتام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون،‭ ‬وتنمية‭ ‬ذواتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صناعة‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭ ‬وأعمالهم‭.‬

وثمن‭ ‬المحافظ‭ ‬العصفور‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬جمعية‭ ‬الكوثر‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬الأيتام‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهمم،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬القدرات‭ ‬والمواهب،‭ ‬وتنشئة‭ ‬جيل‭ ‬مستقبلي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العطاء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬دكتورة‭ ‬زينب‭ ‬سوار‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬‮«‬وطن‭ ‬ومليكنا‭ ‬يجمعنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬بإعطائهم‭ ‬دور‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعات‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنتاج‭ ‬لوحات‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭.‬

وشمل‭ ‬المعرض‭ ‬عرض‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للبرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬للمشاركين‭ ‬ومخرجاته،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬المحافظ‭ ‬المعرض‭ ‬بتكريم‭ ‬المشاركين‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الكوثر‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ورئيس‭ ‬مركز‭ ‬مايكرو‭ ‬لتدريب‭ ‬الفنون‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وعظيم‭ ‬امتنانهم‭ ‬لمحافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬ودعمه‭ ‬وتشجيعه‭ ‬للبرامج‭ ‬التي‭ ‬تصقل‭ ‬المواهب‭ ‬والقدرات‭ ‬للناشئة‭ ‬والشباب‭.‬

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