Tuesday, 26 December 2023 06:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة البحرين تحتل المرتبة 25 عالميًا في محور التعليم والبحث ضمن تصنيف (جرين ماترك) لعام 2023

12/25/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصلت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمي‭ ‬للاستدامة‭ (‬جرين‭ ‬ماترك‭) ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬وجاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬25‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بمحور‭ ‬التعليم‭ ‬والبحث‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬التميز‭ ‬الملحوظ‭ ‬للجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬جرين‭ ‬ماترك‭ ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الجامعة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالجوانب‭ ‬الإدارية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والطلابية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الاستدامة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المصادر‭ ‬الطبيعية‭.‬

وأكد‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬لإحراز‭ ‬تقدم‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المحاور‭ ‬وهي‭ ‬الطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات،‭ ‬والمواصلات،‭ ‬متطلعًا‭ ‬لتحسن‭ ‬ترتيب‭ ‬الجامعة‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭.‬

وتميزت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬التعليم‭ ‬والبحث‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬الكاملة،‭ ‬إذ‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬25‭ ‬عالميًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمقررات‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وتمويل‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬والمنشورات،‭ ‬وإقامة‭ ‬الفعاليات،‭ ‬ونسبة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬سنويًا‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬محور‭ ‬إدارة‭ ‬المياه،‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬90 % ،‭ ‬تميزت‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه،‭ ‬وبرنامج‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المياه،‭ ‬واستهلاك‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬تلوث‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭.‬

وبجانب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬حصلت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬85 % ،‭ ‬إذ‭ ‬تميزت‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬ونسبة‭ ‬المساحات‭ ‬المفتوحة‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬وميزانية‭ ‬الجامعة‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭.‬

ويصدر‭ ‬تصنيف‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمي‭ ‬للاستدامة‭ (‬جرين‭ ‬ماترك‭ ‬للاستدامة‭) ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬ماليزيا،‭ ‬وتقدَّم‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬1183‭ ‬جامعة‭ ‬من‭ ‬84‭ ‬دولة،‭ ‬ويقوم‭ ‬التصنيف‭ ‬بتقييم‭ ‬إجراءات‭ ‬الجامعات‭ ‬والتزاماتها‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الاستدامة‭.‬

MENAFN25122023000055011008ID1107655978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث