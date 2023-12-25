جامعة البحرين تحتل المرتبة 25 عالميًا في محور التعليم والبحث ضمن تصنيف (جرين ماترك) لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصلت جامعة البحرين على المرتبة الأولى على مستوى مملكة البحرين، في تصنيف الجامعات العالمي للاستدامة (جرين ماترك) لعام 2023م، وجاءت في المرتبة 25 على مستوى دول العالم بمحور التعليم والبحث.
وأعرب الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين عن سعادته بهذا التميز الملحوظ للجامعة الوطنية في تصنيف جرين ماترك لعام 2023م، الذي جاء نتيجة الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الجامعة للارتقاء بالجوانب الإدارية والأكاديمية والطلابية من ناحية الاستدامة والحفاظ على المصادر الطبيعية.
وأكد الأنصاري أن الجامعة تسعى لإحراز تقدم أكبر في بقية المحاور وهي الطاقة وتغير المناخ، وإدارة النفايات، والمواصلات، متطلعًا لتحسن ترتيب الجامعة فيها بعد تنفيذ حزمة من المشاريع في الطاقة المتجددة وإدارة النفايات وزيادة الرقعة الخضراء بطريقة مستدامة.
وتميزت جامعة البحرين في محور التعليم والبحث الذي حصلت فيه على النسبة الكاملة، إذ جاءت في المرتبة 25 عالميًا فيما يتعلق بمقررات الاستدامة، وتمويل الأبحاث المتعلقة بالاستدامة، والمنشورات، وإقامة الفعاليات، ونسبة الأنشطة الطلابية المتعلقة بالاستدامة سنويًا.
وفي سياق محور إدارة المياه، الذي حصلت فيه على ما نسبته 90 % ، تميزت في برنامج ترشيد استهلاك المياه، وبرنامج إعادة تدوير المياه، واستهلاك المياه المعالجة، ومكافحة تلوث المياه في الحرم الجامعي.
وبجانب البنية التحتية، حصلت جامعة البحرين على نسبة 85 % ، إذ تميزت في المساحات الخضراء في الحرم الجامعي، ونسبة المساحات المفتوحة مقسمة على سكان الحرم الجامعي، وميزانية الجامعة الموجهة نحو الاستدامة.
ويصدر تصنيف الجامعات العالمي للاستدامة (جرين ماترك للاستدامة) عن جامعة ماليزيا، وتقدَّم له هذا العام 1183 جامعة من 84 دولة، ويقوم التصنيف بتقييم إجراءات الجامعات والتزاماتها بمتطلبات الاستدامة.
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