جامعة البحرين تحتل المرتبة 25 عالميًا في محور التعليم والبحث ضمن تصنيف (جرين ماترك) لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬التميز‭ ‬الملحوظ‭ ‬للجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬جرين‭ ‬ماترك‭ ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الجامعة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالجوانب‭ ‬الإدارية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والطلابية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الاستدامة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المصادر‭ ‬الطبيعية‭.‬

وأكد‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬لإحراز‭ ‬تقدم‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المحاور‭ ‬وهي‭ ‬الطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات،‭ ‬والمواصلات،‭ ‬متطلعًا‭ ‬لتحسن‭ ‬ترتيب‭ ‬الجامعة‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭.‬

وتميزت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬التعليم‭ ‬والبحث‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬الكاملة،‭ ‬إذ‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬25‭ ‬عالميًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمقررات‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وتمويل‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬والمنشورات،‭ ‬وإقامة‭ ‬الفعاليات،‭ ‬ونسبة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬سنويًا‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬محور‭ ‬إدارة‭ ‬المياه،‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬90 % ،‭ ‬تميزت‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه،‭ ‬وبرنامج‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المياه،‭ ‬واستهلاك‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬تلوث‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭.‬

وبجانب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬حصلت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬85 % ،‭ ‬إذ‭ ‬تميزت‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬ونسبة‭ ‬المساحات‭ ‬المفتوحة‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬وميزانية‭ ‬الجامعة‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭.‬

ويصدر‭ ‬تصنيف‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمي‭ ‬للاستدامة‭ (‬جرين‭ ‬ماترك‭ ‬للاستدامة‭) ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬ماليزيا،‭ ‬وتقدَّم‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬1183‭ ‬جامعة‭ ‬من‭ ‬84‭ ‬دولة،‭ ‬ويقوم‭ ‬التصنيف‭ ‬بتقييم‭ ‬إجراءات‭ ‬الجامعات‭ ‬والتزاماتها‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الاستدامة‭.‬