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أشادوا بتفضل الملك بافتتاح المنشآت الجديدة في معسكر سافرة.. فعاليات وطنية:

12/25/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كلمة وزير الداخلية عكست مشاعر الاعتزاز والإجلال الوطني أمام عطاءات وتضحيات رجال الأمن

الكلمة عكست الواقع الحقيقي الذي وصلت إليه الوزارة من تطور وما حققته من إنجازات تواكب التطورات العالمية

رفعت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭
‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لتفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وكذلك‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬



وعبرت‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم،‭ ‬مشيدين‭ ‬بكلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وما‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬في‭ ‬الرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬لتطوير‭ ‬مفاهيم‭ ‬ودور‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬ورعايتها‭. ‬وإن‭ ‬أهمية‭ ‬الكلمة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬الوزارة‭ ‬ومنسوبيها‭ ‬وعرفانهم‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الشرطة،‭ ‬وبيان‭ ‬أثر‭ ‬العناية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الولاء‭ ‬لديهم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬طاقاتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ولاسيما‭ ‬وأن‭ ‬عملهم‭ ‬يرتبط‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والسكينة‭ ‬العامة‭.‬


وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتميزة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬الأمنية‭ ‬الحديثة،

وأشار‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة،‭ ‬حملت‭ ‬مضامين‭ ‬مهمة‭ ‬لإحداث‭ ‬التحول‭ ‬النوعي‭ ‬لشرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومخرجات‭ ‬عملها،‭ ‬متطلعين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭ ‬والمنعة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭
‬أوضح‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬فؤاد‭ ‬أحمد‭ ‬الحاجي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬المحنكة‭ ‬والحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بنت‭ ‬قواعد‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المتكامل‭ ‬والجامع‭ ‬لكل‭ ‬أقطاب‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬لتتوحد‭ ‬مخرجاتها‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬النهضة‭ ‬المستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستجابة‭ ‬لتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬رعاها‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬متكاملة‭ ‬تتميز‭ ‬بجاهزية‭ ‬وقدرة‭ ‬عالية‭.‬

وأوضح‭ ‬الحاجي‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬عكست‭ ‬الإرادة‭ ‬والعزيمة‭ ‬المتجددة‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬المهمة‭ ‬والحيوية‭ ‬للبناء‭ ‬والتطوير‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسيادة‭ ‬للمملكة‭ ‬وأمنها‭.‬

وأشار‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬النعيمي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬ورعاها،‭ ‬وذلك‭ ‬إيماناً‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للتنمية‭ ‬والنهضة‭ ‬والازدهار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭.‬

وأشار‭ ‬النعيمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬لتطوير‭ ‬مفاهيم‭ ‬ودور‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬ورعايتها،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬بكل‭ ‬خصال‭ ‬البسالة‭ ‬والرجولة‭ ‬والتضحية‭ ‬والالتزام‭ ‬والعطاء‭ ‬المستمر‭.‬

مشيداً‭ ‬بكلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ودوره‭ ‬الوطني‭ ‬وما‭ ‬تعكسه‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬د‭. ‬هنادي‭ ‬الجودر‭
‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لكلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التقديرية‭ ‬التي‭ ‬أعتبرها‭ ‬كلمة‭ ‬والد‭ ‬لأبنائه،‭ ‬والتي‭ ‬ألقاها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أهمية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬الوزارة‭ ‬ومنسوبيها‭ ‬وعرفانهم‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الشرطة،‭ ‬وبيان‭ ‬أثر‭ ‬العناية‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الولاء‭ ‬لديهم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬طاقاتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ولاسيما‭ ‬وأن‭ ‬عملهم‭ ‬يرتبط‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭
‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والسكينة‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬كلمة‭ ‬معاليه‭ ‬تحفيزاً‭ ‬وتشجيعاً‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيان‭ ‬قيمتهم‭ ‬المعنوية‭ ‬كحافظين‭ ‬للأمم‭ ‬بجانب‭ ‬أهمية‭
‬دورهم‭
‬كشركاء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معاليه‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬متعددة‭ ‬الاتجاهات،‭ ‬فقد‭ ‬اتجهت‭ ‬بالشكر‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وأوضحت‭ ‬للشرطة‭ ‬أهمية‭ ‬دورهم‭ ‬واعتزاز‭ ‬معاليه‭ ‬بهذا‭ ‬الدور‭ ‬وأكدت‭ ‬للشعب‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬يحيطهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحصن‭ ‬الوطني‭ ‬الحصين‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭. ‬سهير‭ ‬بنت‭ ‬سند‭ ‬المهندي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جاءت‭ ‬مدروسة،‭ ‬متعمقة،‭ ‬موجزة،‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬عقلية،‭ ‬أمنية،‭ ‬علمية،‭ ‬دقيقة،‭ ‬ومليئة‭ ‬بالأمل‭ ‬والتفاؤل؛‭ ‬أكدت‭ ‬عظمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.... ‬هذا‭ ‬القائد‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬إنسانيته‭ ‬في‭ ‬سياسته‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬والذي‭ ‬عرف‭ ‬بأن‭ ‬أي‭ ‬إنجاز‭ ‬يبنى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد؛‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أمني،‭ ‬واستقرار‭ ‬نفسي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحسه‭ ‬الوجداني‭ ‬الأصيل،‭ ‬واحترامه‭ ‬لكرامة‭ ‬الإنسان،‭ ‬ونبله‭ ‬العظيم‭ ‬وشهامته‭ ‬العربية،‭ ‬وحكمته‭ ‬ضرورة‭ ‬إدارة‭ ‬الأمور‭ ‬بروية،‭ ‬ورؤية‭ ‬مستنيرة‭ ‬بسياسات‭ ‬مدروسة،‭ ‬وخبرة‭ ‬متعمقة‭.‬

وعبر‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬حسين‭ ‬راشد‭ ‬الرميثي‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬الديني‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬بهم‭ ‬بعد‭ ‬الله‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭ .‬

ونوه‭ ‬بالمستويات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬منظومتنا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬وأداء‭ ‬رسالتها‭ ‬النبيلة‭ ‬والمخلصة‭ ‬ويضمن‭ ‬حفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬ويصون‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬قيمنا‭ ‬وعاداتنا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬العريقة‭ ‬والتي‭ ‬امتازت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬قديما‭ ‬وحديثا‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬ويعزز‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬ويحقق‭ ‬العدالة‭ ‬ويحفظها‭ ‬للجميع‭ .‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬،‭ ‬قالت‭ ‬رشا‭ ‬الإبراهيم‭ ‬إن‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬حملت‭ ‬لنا‭ ‬دلالات‭ ‬عدة‭ ‬قد‭ ‬نكون‭ ‬أحوج‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المناخ‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬كنا‭ ‬نحسبه‭ ‬صغيرا‭ ‬بفعل‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التفاوت‭ ‬الذي‭ ‬يبنى‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭ ‬مصير‭ ‬الأمم‭ ‬يرتبط‭ ‬بالمقدار‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬المنظومات‭ ‬الحكومية‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسانية‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬الشعوب‭ ‬ومنع‭ ‬الانفلات‭ ‬الأمني‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يجلب‭ ‬معه‭ ‬سوى‭ ‬الدمار‭ ‬والخراب‭ ‬ونعيق‭ ‬الأسى‭.‬

وقد‭ ‬ذكر‭ ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬الملا‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬عكست‭ ‬مشاعر‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والإجلال‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬عطاءات‭ ‬وتضحيات‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬الطويل،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إرساء‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬لينعم‭ ‬الوطن‭ ‬بالاستقرار‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والازدهار‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسيرة‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬المباركة‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬واستعداد‭ ‬وعدة‭ ‬وجاهزية‭ ‬وخبرة،‭ ‬أصبحت‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يهيئها‭ ‬للقيام‭ ‬بمساهمتها‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإعلاء‭ ‬شأن‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعة‭ ‬مكانتها،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الامتنان‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لما‭ ‬نلقاه‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬شرطة‭ ‬عصرية‭ ‬ليكون‭ ‬لها‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نوه‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬بلجيك‭ ‬بتطور‭ ‬واستعداد‭ ‬وعدة‭ ‬وجاهزية‭ ‬وخبرة‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬ذلك‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬كلمته،‭ ‬مثمناً‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ودوره‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬ودعم‭ ‬رجالها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬لخدمة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬والوطن،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬الجبار‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬البلاد،‭ ‬ومشدداً‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإعلاء‭ ‬شأن‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعة‭ ‬مكانتها‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسباتها‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الصحفية‭ ‬تمام‭ ‬أبو‭ ‬صافي‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬نوعي‭ ‬واستعداد‭ ‬وجاهزية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والارتقاء‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وقالت‭ ‬أبو‭ ‬صافي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭
‬الارتقاء‭ ‬،‭ ‬والحرص‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدنا‭ ‬نتائجه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬وكفاءتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬اللوجستية،‭ ‬وجعلها‭ ‬مواكبة‭ ‬لكل‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬ضمن‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬جداً،‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لكل‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وما‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬سافرة‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬بافتتاحه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬إلا‭ ‬نتاج‭ ‬لهذا‭ ‬التطور‭ ‬والحداثة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬كل‭ ‬مرافق‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭ .‬

وأوضحت‭
‬المحامية‭ ‬جميلة‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬مضامين‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تعكس‭ ‬الواقع‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشرطي،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬وجاهزية‭ ‬بفضل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأمنية‭ ‬الشاملة‭ ‬ورؤية‭ ‬معاليه‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬والممارسات،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صون‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المملكة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وعاداتنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬البحرينية‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬كما‭ ‬نشاطر‭ ‬معاليه‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬ومقدرات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬وكلنا‭ ‬تقدير‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬لما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬والتي‭ ‬ستظل‭ ‬مخلدة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن‭ .‬

بدورها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬منى‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬القلب‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجول‭ ‬بخلدنا‭ ‬وخواطرنا‭ ‬من‭ ‬عبارات‭ ‬صادقة‭ ‬ومضيئة‭ ‬تصف‭ ‬واقعنا‭ ‬الجميل‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالحب‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬للوطن‭ ‬ولقيادته‭ ‬الرشيدة‭ ‬وتسطر‭ ‬عباراتنا‭ ‬المتوجة‭ ‬بالامتنان‭ ‬العميق‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومعالي‭ ‬وزيرها‭ ‬المقدام‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوفرونه‭ ‬للشعب‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬وأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وأمان‭.‬

أما‭ ‬القبطان‭ ‬محمود‭ ‬المحمود‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ ‬الديلي‭ ‬تربيون‭ ‬الإنجليزية‭ ‬فقد‭ ‬قال‭: ‬‮«‬تظهر‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مدى‭ ‬الولاء‭ ‬العظيم‭ ‬للقيادة‭ ‬وتبرز‭ ‬أيضا‭ ‬ملامح‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬برجالات‭ ‬الشرطة‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬ولقد‭ ‬كانت‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬معانيها‭ ‬وقوية‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬إخلاص‭ ‬وشجاعة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬وازدهاره‭ ‬دائما،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬محور‭ ‬ارتكاز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬ولذلك‭ ‬فقد‭ ‬استعرض‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬خصال‭ ‬أبنائه‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬أمام‭ ‬قائد‭ ‬الوطن‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬المناصير‭. ‬إن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عكست‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مستويات‭ ‬سياسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وأمنية‭ ‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والوحدة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب،‭ ‬ويؤكد‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والهوية‭ ‬البحرينية‭. ‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬القيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والرسالة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مثل‭ ‬الإخلاص،‭ ‬والشجاعة،‭ ‬والإنسانية،‭ ‬وهي‭ ‬القيم‭ ‬تعد‭ ‬أساسية‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

وأشار‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬الحسينية‭ ‬رئيس‭ ‬مأتم‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المضامين‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والذي‭ ‬ألقاه‭ ‬بمناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬فشمل‭ ‬برعايته‭ ‬افتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬واستعداد‭ ‬وعدة‭ ‬وجاهزية‭ ‬وخبرة‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬بيان‭ ‬مهم‭ ‬لتفويت‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحاول‭ ‬المساس‭ ‬والعبث‭ ‬بأمن‭ ‬البحرين‭ ‬وأمانها،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬خطاب‭ ‬الوزير‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخطابات‭ ‬التي‭ ‬تشعر‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالمستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الطمأنينة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬النفوس‭.‬

وذكر‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬أن‭ ‬خطاب‭ ‬فريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الشرطة‭ ‬العصرية،‭ ‬وذلك‭ ‬يعد‭ ‬تحولا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الحديثة‭ ‬ونقلة‭ ‬مهمة‭ ‬وملهمة‭ ‬يشار‭ ‬إليها‭ ‬بالبنان،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬المملكة‭ ‬ومواطنيها‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المستقبلية‭.‬

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