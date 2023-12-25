أشادوا بتفضل الملك بافتتاح المنشآت الجديدة في معسكر سافرة.. فعاليات وطنية:

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الكلمة عكست الواقع الحقيقي الذي وصلت إليه الوزارة من تطور وما حققته من إنجازات تواكب التطورات العالمية

رفعت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭

‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لتفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وكذلك‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬







وعبرت‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم،‭ ‬مشيدين‭ ‬بكلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وما‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬في‭ ‬الرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬لتطوير‭ ‬مفاهيم‭ ‬ودور‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬ورعايتها‭. ‬وإن‭ ‬أهمية‭ ‬الكلمة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬الوزارة‭ ‬ومنسوبيها‭ ‬وعرفانهم‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الشرطة،‭ ‬وبيان‭ ‬أثر‭ ‬العناية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الولاء‭ ‬لديهم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬طاقاتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ولاسيما‭ ‬وأن‭ ‬عملهم‭ ‬يرتبط‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والسكينة‭ ‬العامة‭.‬





وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتميزة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬الأمنية‭ ‬الحديثة،

وأشار‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة،‭ ‬حملت‭ ‬مضامين‭ ‬مهمة‭ ‬لإحداث‭ ‬التحول‭ ‬النوعي‭ ‬لشرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومخرجات‭ ‬عملها،‭ ‬متطلعين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭ ‬والمنعة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭

‬أوضح‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬فؤاد‭ ‬أحمد‭ ‬الحاجي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬المحنكة‭ ‬والحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بنت‭ ‬قواعد‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المتكامل‭ ‬والجامع‭ ‬لكل‭ ‬أقطاب‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬لتتوحد‭ ‬مخرجاتها‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬النهضة‭ ‬المستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستجابة‭ ‬لتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬رعاها‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬متكاملة‭ ‬تتميز‭ ‬بجاهزية‭ ‬وقدرة‭ ‬عالية‭.‬

وأوضح‭ ‬الحاجي‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬عكست‭ ‬الإرادة‭ ‬والعزيمة‭ ‬المتجددة‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬المهمة‭ ‬والحيوية‭ ‬للبناء‭ ‬والتطوير‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسيادة‭ ‬للمملكة‭ ‬وأمنها‭.‬

وأشار‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬النعيمي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬ورعاها،‭ ‬وذلك‭ ‬إيماناً‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للتنمية‭ ‬والنهضة‭ ‬والازدهار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭.‬

وأشار‭ ‬النعيمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬لتطوير‭ ‬مفاهيم‭ ‬ودور‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬ورعايتها،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬بكل‭ ‬خصال‭ ‬البسالة‭ ‬والرجولة‭ ‬والتضحية‭ ‬والالتزام‭ ‬والعطاء‭ ‬المستمر‭.‬

مشيداً‭ ‬بكلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ودوره‭ ‬الوطني‭ ‬وما‭ ‬تعكسه‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬د‭. ‬هنادي‭ ‬الجودر‭

‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لكلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التقديرية‭ ‬التي‭ ‬أعتبرها‭ ‬كلمة‭ ‬والد‭ ‬لأبنائه،‭ ‬والتي‭ ‬ألقاها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أهمية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬الوزارة‭ ‬ومنسوبيها‭ ‬وعرفانهم‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الشرطة،‭ ‬وبيان‭ ‬أثر‭ ‬العناية‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الولاء‭ ‬لديهم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬طاقاتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ولاسيما‭ ‬وأن‭ ‬عملهم‭ ‬يرتبط‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭

‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والسكينة‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬كلمة‭ ‬معاليه‭ ‬تحفيزاً‭ ‬وتشجيعاً‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيان‭ ‬قيمتهم‭ ‬المعنوية‭ ‬كحافظين‭ ‬للأمم‭ ‬بجانب‭ ‬أهمية‭

‬دورهم‭

‬كشركاء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معاليه‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬متعددة‭ ‬الاتجاهات،‭ ‬فقد‭ ‬اتجهت‭ ‬بالشكر‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وأوضحت‭ ‬للشرطة‭ ‬أهمية‭ ‬دورهم‭ ‬واعتزاز‭ ‬معاليه‭ ‬بهذا‭ ‬الدور‭ ‬وأكدت‭ ‬للشعب‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬يحيطهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحصن‭ ‬الوطني‭ ‬الحصين‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭. ‬سهير‭ ‬بنت‭ ‬سند‭ ‬المهندي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جاءت‭ ‬مدروسة،‭ ‬متعمقة،‭ ‬موجزة،‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬عقلية،‭ ‬أمنية،‭ ‬علمية،‭ ‬دقيقة،‭ ‬ومليئة‭ ‬بالأمل‭ ‬والتفاؤل؛‭ ‬أكدت‭ ‬عظمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.... ‬هذا‭ ‬القائد‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬إنسانيته‭ ‬في‭ ‬سياسته‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬والذي‭ ‬عرف‭ ‬بأن‭ ‬أي‭ ‬إنجاز‭ ‬يبنى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد؛‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أمني،‭ ‬واستقرار‭ ‬نفسي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحسه‭ ‬الوجداني‭ ‬الأصيل،‭ ‬واحترامه‭ ‬لكرامة‭ ‬الإنسان،‭ ‬ونبله‭ ‬العظيم‭ ‬وشهامته‭ ‬العربية،‭ ‬وحكمته‭ ‬ضرورة‭ ‬إدارة‭ ‬الأمور‭ ‬بروية،‭ ‬ورؤية‭ ‬مستنيرة‭ ‬بسياسات‭ ‬مدروسة،‭ ‬وخبرة‭ ‬متعمقة‭.‬

وعبر‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬حسين‭ ‬راشد‭ ‬الرميثي‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬الديني‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬بهم‭ ‬بعد‭ ‬الله‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭ .‬

ونوه‭ ‬بالمستويات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬منظومتنا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬وأداء‭ ‬رسالتها‭ ‬النبيلة‭ ‬والمخلصة‭ ‬ويضمن‭ ‬حفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬ويصون‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬قيمنا‭ ‬وعاداتنا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬العريقة‭ ‬والتي‭ ‬امتازت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬قديما‭ ‬وحديثا‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬ويعزز‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬ويحقق‭ ‬العدالة‭ ‬ويحفظها‭ ‬للجميع‭ .‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬،‭ ‬قالت‭ ‬رشا‭ ‬الإبراهيم‭ ‬إن‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬حملت‭ ‬لنا‭ ‬دلالات‭ ‬عدة‭ ‬قد‭ ‬نكون‭ ‬أحوج‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المناخ‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬كنا‭ ‬نحسبه‭ ‬صغيرا‭ ‬بفعل‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التفاوت‭ ‬الذي‭ ‬يبنى‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭ ‬مصير‭ ‬الأمم‭ ‬يرتبط‭ ‬بالمقدار‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬المنظومات‭ ‬الحكومية‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسانية‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬الشعوب‭ ‬ومنع‭ ‬الانفلات‭ ‬الأمني‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يجلب‭ ‬معه‭ ‬سوى‭ ‬الدمار‭ ‬والخراب‭ ‬ونعيق‭ ‬الأسى‭.‬

وقد‭ ‬ذكر‭ ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬الملا‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬عكست‭ ‬مشاعر‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والإجلال‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬عطاءات‭ ‬وتضحيات‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬الطويل،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إرساء‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬لينعم‭ ‬الوطن‭ ‬بالاستقرار‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والازدهار‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسيرة‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬المباركة‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬واستعداد‭ ‬وعدة‭ ‬وجاهزية‭ ‬وخبرة،‭ ‬أصبحت‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يهيئها‭ ‬للقيام‭ ‬بمساهمتها‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإعلاء‭ ‬شأن‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعة‭ ‬مكانتها،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الامتنان‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لما‭ ‬نلقاه‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬شرطة‭ ‬عصرية‭ ‬ليكون‭ ‬لها‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نوه‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬بلجيك‭ ‬بتطور‭ ‬واستعداد‭ ‬وعدة‭ ‬وجاهزية‭ ‬وخبرة‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬ذلك‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬كلمته،‭ ‬مثمناً‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ودوره‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬ودعم‭ ‬رجالها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬لخدمة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬والوطن،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬الجبار‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬البلاد،‭ ‬ومشدداً‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإعلاء‭ ‬شأن‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعة‭ ‬مكانتها‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسباتها‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الصحفية‭ ‬تمام‭ ‬أبو‭ ‬صافي‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬نوعي‭ ‬واستعداد‭ ‬وجاهزية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والارتقاء‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وقالت‭ ‬أبو‭ ‬صافي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭

‬الارتقاء‭ ‬،‭ ‬والحرص‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدنا‭ ‬نتائجه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬وكفاءتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬اللوجستية،‭ ‬وجعلها‭ ‬مواكبة‭ ‬لكل‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬ضمن‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬جداً،‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لكل‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وما‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬سافرة‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬بافتتاحه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬إلا‭ ‬نتاج‭ ‬لهذا‭ ‬التطور‭ ‬والحداثة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬كل‭ ‬مرافق‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭ .‬

وأوضحت‭

‬المحامية‭ ‬جميلة‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬مضامين‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تعكس‭ ‬الواقع‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشرطي،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬وجاهزية‭ ‬بفضل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأمنية‭ ‬الشاملة‭ ‬ورؤية‭ ‬معاليه‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬والممارسات،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صون‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المملكة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وعاداتنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬البحرينية‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬كما‭ ‬نشاطر‭ ‬معاليه‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬ومقدرات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬وكلنا‭ ‬تقدير‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬لما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬والتي‭ ‬ستظل‭ ‬مخلدة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن‭ .‬

بدورها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬منى‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬القلب‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجول‭ ‬بخلدنا‭ ‬وخواطرنا‭ ‬من‭ ‬عبارات‭ ‬صادقة‭ ‬ومضيئة‭ ‬تصف‭ ‬واقعنا‭ ‬الجميل‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالحب‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬للوطن‭ ‬ولقيادته‭ ‬الرشيدة‭ ‬وتسطر‭ ‬عباراتنا‭ ‬المتوجة‭ ‬بالامتنان‭ ‬العميق‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومعالي‭ ‬وزيرها‭ ‬المقدام‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوفرونه‭ ‬للشعب‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬وأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وأمان‭.‬

أما‭ ‬القبطان‭ ‬محمود‭ ‬المحمود‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ ‬الديلي‭ ‬تربيون‭ ‬الإنجليزية‭ ‬فقد‭ ‬قال‭: ‬‮«‬تظهر‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مدى‭ ‬الولاء‭ ‬العظيم‭ ‬للقيادة‭ ‬وتبرز‭ ‬أيضا‭ ‬ملامح‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬برجالات‭ ‬الشرطة‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬ولقد‭ ‬كانت‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬معانيها‭ ‬وقوية‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬إخلاص‭ ‬وشجاعة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬وازدهاره‭ ‬دائما،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬محور‭ ‬ارتكاز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬ولذلك‭ ‬فقد‭ ‬استعرض‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬خصال‭ ‬أبنائه‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬أمام‭ ‬قائد‭ ‬الوطن‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬المناصير‭. ‬إن‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عكست‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مستويات‭ ‬سياسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وأمنية‭ ‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والوحدة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب،‭ ‬ويؤكد‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والهوية‭ ‬البحرينية‭. ‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬القيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والرسالة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مثل‭ ‬الإخلاص،‭ ‬والشجاعة،‭ ‬والإنسانية،‭ ‬وهي‭ ‬القيم‭ ‬تعد‭ ‬أساسية‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

وأشار‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬الحسينية‭ ‬رئيس‭ ‬مأتم‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المضامين‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والذي‭ ‬ألقاه‭ ‬بمناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬فشمل‭ ‬برعايته‭ ‬افتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬واستعداد‭ ‬وعدة‭ ‬وجاهزية‭ ‬وخبرة‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬بيان‭ ‬مهم‭ ‬لتفويت‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحاول‭ ‬المساس‭ ‬والعبث‭ ‬بأمن‭ ‬البحرين‭ ‬وأمانها،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬خطاب‭ ‬الوزير‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخطابات‭ ‬التي‭ ‬تشعر‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالمستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الطمأنينة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬النفوس‭.‬

وذكر‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬أن‭ ‬خطاب‭ ‬فريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الشرطة‭ ‬العصرية،‭ ‬وذلك‭ ‬يعد‭ ‬تحولا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الحديثة‭ ‬ونقلة‭ ‬مهمة‭ ‬وملهمة‭ ‬يشار‭ ‬إليها‭ ‬بالبنان،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬المملكة‭ ‬ومواطنيها‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المستقبلية‭.‬