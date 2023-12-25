أشادوا بتفضل الملك بافتتاح المنشآت الجديدة في معسكر سافرة.. فعاليات وطنية:

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كلمة وزير الداخلية عكست مشاعر الاعتزاز والإجلال الوطني أمام عطاءات وتضحيات رجال الأمن
الكلمة عكست الواقع الحقيقي الذي وصلت إليه الوزارة من تطور وما حققته من إنجازات تواكب التطورات العالمية
رفعت فعاليات وطنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة
الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، لتفضل جلالته بافتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، وذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم وكذلك الاحتفال بيوم شرطة البحرين، مشيدين بالدعم والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في كل ما يسهم في حفظ أمن وأمان مملكة البحرين.
وعبرت الفعاليات الوطنية عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي وزير الداخلية على كل الجهود المبذولة من أجل حفظ أمن المواطن والمقيم، مشيدين بكلمة معالي وزير الداخلية وما جاء فيها من تأكيد في الرغبة الصادقة لتطوير مفاهيم ودور الأمن في صون المكتسبات الوطنية ورعايتها. وإن أهمية الكلمة تبدأ من تقدير الوزارة ومنسوبيها وعرفانهم بما يوليه جلالة الملك من رعاية ودعم لمنسوبي الشرطة، وبيان أثر العناية الملكية في جودة العمل وتعزيز الولاء لديهم والحرص على بذل أقصى طاقاتهم لتحقيق أهداف العمل بجودة عالية ولاسيما وأن عملهم يرتبط بالحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة.
وأكد سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير، عضو مجلس الشورى، أن شرطة مملكة البحرين في ظل المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصلت إلى مراحل متقدمة ومتميزة على صعيد القدرات والإمكانيات الأمنية الحديثة،
وأشار أن كلمة معالي وزير الداخلية خلال افتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، حملت مضامين مهمة لإحداث التحول النوعي لشرطة مملكة البحرين ومخرجات عملها، متطلعين لمملكة البحرين إلى مزيد من التقدم والرفعة والمنعة.
من جانبه
أوضح سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أن القيادة المحنكة والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بنت قواعد راسخة من العمل المتكامل والجامع لكل أقطاب العمل الوطني، لتتوحد مخرجاتها جميعاً في سبيل تحقيق النهضة المستدامة لمملكة البحرين، مشيداً في هذا الجانب بالجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في سبيل تحقيق الاستجابة لتطلعات القيادة الحكيمة رعاها الله من خلال بناء منظومة أمنية متكاملة تتميز بجاهزية وقدرة عالية.
وأوضح الحاجي أن كلمة معالي وزير الداخلية، عكست الإرادة والعزيمة المتجددة لدى هذه الوزارة المهمة والحيوية للبناء والتطوير بما يحقق مزيداً من الاستقرار والسيادة للمملكة وأمنها.
وأشار سعادة السيد عبدالله علي النعيمي، عضو مجلس الشورى، إلى أن الإمكانيات التي أصبحت تتميز بها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها المنظومة الأمنية في مملكة البحرين من القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وذلك إيماناً بأنه لا مجال للتنمية والنهضة والازدهار من دون أمن وأمان.
وأشار النعيمي إلى أن معالي وزير الداخلية أكد في كلمته الرغبة الصادقة لتطوير مفاهيم ودور الأمن في صون المكتسبات الوطنية ورعايتها، مثنيًا على جهود رجال الأمن في حفظ الأمن بكل خصال البسالة والرجولة والتضحية والالتزام والعطاء المستمر.
مشيداً بكلمة معالي وزير الداخلية ودوره الوطني وما تعكسه من مكتسبات.
وقالت المحامية د. هنادي الجودر
لقد كان لكلمة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التقديرية التي أعتبرها كلمة والد لأبنائه، والتي ألقاها بهذه المناسبة، أهمية تبدأ من تقدير الوزارة ومنسوبيها وعرفانهم بما يوليه جلالة الملك من رعاية ودعم لمنسوبي الشرطة، وبيان أثر العناية الملكية على جودة العمل وتعزيز الولاء لديهم والحرص على بذل أقصى طاقاتهم لتحقيق أهداف العمل بجودة عالية ولاسيما وأن عملهم يرتبط بالحفاظ على
سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة، كما تضمنت كلمة معاليه تحفيزاً وتشجيعاً لمنسوبي الشرطة من خلال بيان قيمتهم المعنوية كحافظين للأمم بجانب أهمية
دورهم
كشركاء في المجتمع ، ومن المؤكد أن كلمة معاليه هي رسالة متعددة الاتجاهات، فقد اتجهت بالشكر للقيادة الحكيمة وأوضحت للشرطة أهمية دورهم واعتزاز معاليه بهذا الدور وأكدت للشعب أن الأمن يحيطهم من خلال هذا الحصن الوطني الحصين.
وأشارت الدكتورة. سهير بنت سند المهندي إلى أن كلمة معالي وزير الداخلية جاءت مدروسة، متعمقة، موجزة، مبنية على عقلية، أمنية، علمية، دقيقة، ومليئة بالأمل والتفاؤل؛ أكدت عظمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.... هذا القائد الإنسان الذي توج إنسانيته في سياسته الأمنية في البلاد، والذي عرف بأن أي إنجاز يبنى في هذا البلد؛ يبنى على أساس أمني، واستقرار نفسي، مؤكدًا من واقع مسؤوليته الوطنية، وحسه الوجداني الأصيل، واحترامه لكرامة الإنسان، ونبله العظيم وشهامته العربية، وحكمته ضرورة إدارة الأمور بروية، ورؤية مستنيرة بسياسات مدروسة، وخبرة متعمقة.
وعبر الدكتور هشام حسين راشد الرميثي مدير المعهد الديني عن عظيم الشكر والتقدير للجهود المخلصة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وكل منتسبي وزارة الداخلية في أداء واجبهم الوطني بما يحفظ بهم بعد الله البلاد والعباد .
ونوه بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها منظومتنا في وزارة الداخلية في حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على الأمن والازدهار وأداء رسالتها النبيلة والمخلصة ويضمن حفظ الحقوق ويصون الحريات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حيث لا يمكن لهذه المنجزات الحضارية أن تتحقق إلا من خلال تبني أحدث التقنيات في المنظومة الأمنية والقدرة على مواجهة التحديات من خلال أفضل الممارسات في مجال العمل الشرطي بما يحقق قيمنا وعاداتنا العربية والإسلامية العريقة والتي امتازت بها البحرين قديما وحديثا حكومة وشعبا ويعزز قيم المواطنة ويحقق العدالة ويحفظها للجميع .
من جانبها ، قالت رشا الإبراهيم إن كلمة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، حملت لنا دلالات عدة قد نكون أحوج إليها في يومنا هذا بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني السائد في عالمنا اليوم، الكثير من الناس الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من العالم، هذا العالم الذي كنا نحسبه صغيرا بفعل التطور التكنولوجي، إلا أن التفاوت الذي يبنى عليه اليوم مصير الأمم يرتبط بالمقدار الذي توفره المنظومات الحكومية للذود عن القيم الأساسية للإنسانية وللحفاظ على مقدرات الشعوب ومنع الانفلات الأمني الذي لم يجلب معه سوى الدمار والخراب ونعيق الأسى.
وقد ذكر البروفيسور الدكتور فيصل الملا أن كلمة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، عكست مشاعر الاعتزاز والإجلال الوطني أمام عطاءات وتضحيات رجال الأمن على مدى هذا التاريخ الطويل، في سبيل إرساء ركائز الأمن لينعم الوطن بالاستقرار والطمأنينة والازدهار.
وقال إن شرطة البحرين في ظل مسيرة قيادة جلالته المباركة وما وصلت إليه اليوم من تطور واستعداد وعدة وجاهزية وخبرة، أصبحت ولله الحمد في وضع يهيئها للقيام بمساهمتها في المسؤولية الوطنية لإعلاء شأن البحرين ورفعة مكانتها، معبراً عن خالص الامتنان والاعتزاز لما نلقاه من توجيه ومتابعة ودعم من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، نحو التحول إلى شرطة عصرية ليكون لها دورها الفاعل في حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على الأمن والازدهار.
إلى ذلك، نوه رجل الأعمال محمد عباس بلجيك بتطور واستعداد وعدة وجاهزية وخبرة رجال الأمن كما أوضح ذلك معالي وزير الداخلية في كلمته، مثمناً الدعم الذي يوليه معالي وزير الداخلية ودوره الوطني في حفظ الأمن ودعم رجالها المخلصين الذين بذلوا الغالي والنفيس لخدمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والوطن، مقدماً شكره لمعالي وزير الداخلية على دوره الجبار في حفظ البلاد، ومشدداً على الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية لإعلاء شأن البحرين ورفعة مكانتها وحماية مكتسباتها الوطنية.
من جانبها، أكدت الكاتبة الصحفية تمام أبو صافي أهمية ما شهدته شرطة البحرين من تطور نوعي واستعداد وجاهزية على مدار السنوات الماضية ضمن مسيرة حافلة بالعطاء والارتقاء بفضل رعاية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وقالت أبو صافي: «إن هذا
الارتقاء ، والحرص الكبير الذي شهدنا نتائجه على أرض الواقع سواء عبر تطوير الكوادر العاملة في كل الأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها وكفاءتها، وكذلك من خلال تطوير النواحي الفنية اللوجستية، وجعلها مواكبة لكل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم، وذلك لتمكين الأجهزة الأمنية من أداء دورها ضمن مستوى متقدم جداً، قادرا على الاستجابة لكل التحديات الأمنية، وما مبنى القيادة والمنشآت الجديدة في معسكر سافرة الذي تفضل بافتتاحه جلالة الملك المعظم، إلا نتاج لهذا التطور والحداثة التي تشهدها كل مرافق الأجهزة الأمنية» .
وأوضحت
المحامية جميلة علي سلمان أن مضامين كلمة وزير الداخلية، تعكس الواقع الحقيقي الذي وصلت إليه الوزارة من تطور وما حققته من إنجازات تواكب التطورات العالمية المتسارعة في المجال الشرطي، حتى أصبحت ذات كفاءة عالية وجاهزية بفضل الاستراتيجية الأمنية الشاملة ورؤية معاليه المستقبلية في تطوير هذه المؤسسة الأمنية وفق أفضل السبل والممارسات، وكل ذلك من أجل صون أمن واستقرار المملكة وشعب البحرين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة والحفاظ على الهوية الوطنية وعاداتنا وتقاليدنا البحرينية العربية الإسلامية كما نشاطر معاليه الاعتزاز بالدور الوطني البارز الذي يقوم به رجال الأمن البواسل في حماية أمن وأمان ومقدرات ومكتسبات الوطن وكلنا تقدير لشهداء الواجب لما قدموه من تضحيات العزة والكرامة والتي ستظل مخلدة في ذاكرة الوطن .
بدورها، اعتبرت الدكتورة منى الزياني أن كلمة معالي وزير الداخلية صادرة من القلب وتصل إلى القلب وتعبر عن كل ما يجول بخلدنا وخواطرنا من عبارات صادقة ومضيئة تصف واقعنا الجميل الذي يتسم بالحب والولاء والانتماء للوطن ولقيادته الرشيدة وتسطر عباراتنا المتوجة بالامتنان العميق لوزارة الداخلية ومعالي وزيرها المقدام على ما يوفرونه للشعب من حماية وأمن واستقرار وأمان.
أما القبطان محمود المحمود رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون الإنجليزية فقد قال: «تظهر كلمة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التي ألقاها أمام جلالة الملك المعظم، مدى الولاء العظيم للقيادة وتبرز أيضا ملامح الفخر والاعتزاز برجالات الشرطة وقدراتهم، ولقد كانت كلمة معالي وزير الداخلية عميقة في معانيها وقوية في التعبير عن إخلاص وشجاعة منتسبي وزارة الداخلية وتفانيهم في الدفاع عن مقدرات الوطن والحفاظ على أمنه وازدهاره دائما، حيث تمثل الشرطة في أي بلد محور ارتكاز الأمن المجتمعي، ولذلك فقد استعرض معالي الوزير خصال أبنائه من رجال الشرطة أمام قائد الوطن».
إلى ذلك قال السيد خالد المناصير. إن كلمة معالي وزير الداخلية عكست أهمية كبيرة على عدة مستويات سياسية واجتماعية وأمنية ضمن سياق مملكة البحرين، وذلك من خلال تأكيد الهوية الوطنية والوحدة بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية، مما يعكس الروابط القوية بين القيادة والشعب، ويؤكد الوحدة الوطنية والهوية البحرينية.
كما أكدت القيم الأخلاقية والرسالة الإنسانية، مثل الإخلاص، والشجاعة، والإنسانية، وهي القيم تعد أساسية للعمل ضمن الأجهزة الأمنية.
وأشار فيصل بن رجب عضو الهيئة العامة الحسينية رئيس مأتم بن رجب إلى أهمية المضامين المهمة التي وردت في خطاب الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والذي ألقاه بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، فشمل برعايته افتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة في إطار احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية المجيدة.
وأشار بن رجب إلى تطور واستعداد وعدة وجاهزية وخبرة شرطة البحرين هو بمثابة بيان مهم لتفويت الفرصة أمام كل ما يحاول المساس والعبث بأمن البحرين وأمانها، مبينا أن خطاب الوزير من أهم الخطابات التي تشعر المواطنين والمقيمين بالمستوى العالي من الأمن ما يعكس الطمأنينة اللازمة في النفوس.
وذكر بن رجب أن خطاب فريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية تطرق إلى التحول نحو الشرطة العصرية، وذلك يعد تحولا استراتيجيا مهما في البحرين الحديثة ونقلة مهمة وملهمة يشار إليها بالبنان، وذلك من أجل حماية المملكة ومواطنيها وكل من عليها من التحديات الأمنية المستقبلية.
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