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النائب مريم الظاعن:البحرين تمثل نموذجًا رائدًا في حماية حقوق الإنسان على مستوى العالم

12/25/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬رائدًا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬احترام‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬الديمقراطية‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أسس‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬والمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬للحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬‮«‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬السفير‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬الظاعن‭ ‬إن‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬يسوده‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدل‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬تطور‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ونجاح‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتنموية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين،‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭ ‬والرأي‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬جميعها‭ ‬حريات‭ ‬مكفولة‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

واشادت‭ ‬الظاعن‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬سواء‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬حرية‭ ‬الدين‭ ‬والمعتقد‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وحماية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير،‭ ‬ومواءمة‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وآليات‭ ‬الحماية‭ ‬الوطنية‭ ‬والعدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬قدرات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وتسهم‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬دعائم‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬وضمان‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وسيادة‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صدقت‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬والمستجدات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والحقوق‭ ‬الرقمية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬‮

وأضافت‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬ممارسة‭ ‬حق‭ ‬الانتخاب‭ ‬والترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬تضاف‭ ‬للإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر،‭ ‬والتي‭ ‬رسخت‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون‭ ‬واستقلال‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مملكة‭ ‬دستورية‮»‬‭.‬

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