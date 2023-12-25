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بحضور جماهيري كبير..مهرجان ليالي المحرّق يسدل الستار على فعاليات نسخته الثانية

12/25/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬المحرّق،‭ ‬السبت،‭ ‬ختام‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرّق‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭ ‬وزوّار،‭ ‬والذين‭ ‬توافدوا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معايشة‭ ‬التجارب‭ ‬الثقافية‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬قدّمها‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الأخير‭.‬

وكان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرّق‮»‬‭ ‬قد‭ ‬انطلق‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬حيث‭ ‬نظّمته،‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬كانت‭ ‬أرجاء‭ ‬المحرّق‭ ‬القديمة‭ ‬تنبض‭ ‬بالحياة‭ ‬عبر‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة،‭ ‬فإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعارض‭ ‬والعروض‭ ‬الفنية‭ ‬والأسواق‭ ‬والمأكولات‭ ‬وزوايا‭ ‬التصميم،‭ ‬استضافت‭ ‬قلعة‭ ‬بوماهر‭ ‬فرقة‭ ‬مجاز‭ ‬التي‭ ‬قدّمت‭ ‬حفلها‭ ‬وأبدعت‭ ‬في‭ ‬عزف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقاطع‭ ‬الموسيقية،‭ ‬وفي‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬كانت‭ ‬دار‭ ‬المحرّق‭ ‬تستضيف‭ ‬فرقة‭ ‬قلالي‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬استعادت‭ ‬عبر‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬ذاكرة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وفن‭ ‬الفجري‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬مكونات‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬للبحرين،‭ ‬أما‭ ‬فرقة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فارس‭ ‬فحوّلت‭ ‬مركز‭ ‬زوّار‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬لإبداعات‭ ‬فن‭ ‬الصوت‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭.‬

وفي‭ ‬أزقة‭ ‬المحرّق‭ ‬وشوارعها‭ ‬القديمة‭ ‬تجوّلت‭ ‬فرقة‭ ‬الشرطة‭ ‬الموسيقية‭ ‬مضيفة‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬ختام‭ ‬المهرجان‭ ‬نكهة‭ ‬أخرى‭ ‬مميزة‭. ‬وما‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬استمر‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬إعادة‭ ‬استكشاف‭ ‬المحرّق‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬مختلفة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وعمران‭ ‬وتراث‭ ‬ثقافي‭ ‬مادي‭ ‬وغير‭ ‬مادي،‭ ‬حيث‭ ‬تنوعت‭ ‬الفعاليات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬مجالات‭ ‬هي‭ ‬الفنون‭ ‬والتَّصميم‭ ‬والحرف‭ ‬والمأكولات‭ ‬والموسيقى‭ ‬والأنشطة‭ ‬والجولات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زاوية‭ ‬الأطفال‭.‬

وحوّل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الثقافي‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المحرّق‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬كرنفال‭ ‬ثقافي‭ ‬ومعرض‭ ‬مفتوح‭ ‬متعدّد‭ ‬الجوانب‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬وقدّم‭ ‬لجمهوره‭ ‬أنشطة‭ ‬شاملة‭ ‬تضمنت‭ ‬معارض‭ ‬فنية،‭ ‬أمسيات‭ ‬موسيقية،‭ ‬أسواقاً‭ ‬وتجارب‭ ‬تذوّق‭ ‬ومأكولات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬كثيرة‭ ‬وندوات‭ ‬وجلسات‭ ‬ثقافية‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الذي‭ ‬يمتدّ‭ ‬من‭ ‬قلعة‭ ‬بوماهر‭ ‬جنوباً‭ ‬وحتى‭ ‬مجلس‭ ‬سيادي‭ ‬شمالاً‭ ‬وفي‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭.‬

وأقيمت‭ ‬نسخة‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرّق‮»‬‭ ‬الثانية‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وشراكة‭ ‬ذهبية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬وبحرين‭ ‬مارينا،‭ ‬وشراكة‭ ‬فضية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وديزاين‭ ‬كريتف‭. ‬وشكرٌ‭ ‬خاص‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬بلدية‭ ‬المحرّق،‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساحة‭ ‬الرواق‭ ‬للفنون‭ ‬وون‭ ‬تو‭ ‬ون‭ ‬للهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والتصميم‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متّصل،‭ ‬نظّمت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬احتفالية‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرّق‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬تدريب‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬وشهدت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬عرضاً‭ ‬ختامياً‭ ‬استعرض‭ ‬خلاله‭ ‬المتدربون‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬المعسكر‭ ‬الثانية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬أيضاً‭ ‬توزيع‭ ‬الشهادات‭ ‬التقديرية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭.‬

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