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الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

12/25/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬المدفع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬وراشد‭ ‬الحمر‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بالجمعية‭ ‬وزهرة‭ ‬حبيب‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬الصحفية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الدرازي‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬منوها‭ ‬بجهود‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬والإعلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬برعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مثمنا‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬وكلمتها‭ ‬الحرة‭ ‬المسؤولة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬وتوثيق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬وجمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬ووثيق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الجهود‭ ‬والمواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬لتنفيذها‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الإعلامية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيمكّنها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬رسالتها‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الطرفان‭ ‬الى‭ ‬إمكانية‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الرصد‭ ‬الحقوقي‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬ونيابةً‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدور‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬إيضاح‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للوضع‭ ‬الحقوقي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬دعم‭ ‬الجمعية‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يدعم‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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