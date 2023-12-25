الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية وعبدالرحمن المدفع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وراشد الحمر أمين السر والعلاقات الدولية بالجمعية وزهرة حبيب رئيسة لجنة الحريات الصحفية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدرازي برئيس وأعضاء الجمعية، منوها بجهود جمعية الصحفيين البحرينية في تطوير العمل الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين، الذي يحظى برعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنا الدور الذي تضطلع به الجمعية فيما يتعلق بتعزيز دور الصحافة الوطنية وكلمتها الحرة المسؤولة بما يحقق التطلعات المشتركة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز وتوثيق التعاون بين المؤسسة الوطنية وجمعية الصحفيين البحرينية، حيث تم التركيز على تحديد الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون المشترك بشكل فعّال ووثيق، بالإضافة إلى مناقشة الجهود والمواضيع المشتركة التي يسعى كل طرف لتنفيذها والاستفادة منها، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات الإعلامية للكوادر الوطنية فيما يخص ثقافة حقوق الإنسان، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق رسالتها النبيلة في خدمة الوطن والمواطن بشكل أفضل.
كما تطرق الطرفان الى إمكانية التعاون فيما يخص الرصد الحقوقي والحريات الأساسية لما لذلك من أهمية في العمل الصحفي.
من جانبه، أعرب عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية للدور الوطني الذي يقومون به في إيضاح الصورة الحقيقية للوضع الحقوقي في مملكة البحرين، مؤكدا دعم الجمعية لكل ما من شأنه أن يدعم تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة.
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