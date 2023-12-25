الملك يصادق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وتشيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانونا رقم (26) لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المحررة بتاريخ 26 فبراير 2023، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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