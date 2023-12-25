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فايز الدويري يوجه رسالة

12/25/2023 3:12:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن ما أنجزته قوات الاحتلال بعد دخول الحرب على غزة يومها الثمانين يتلخص في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مشحوناً بالغل والحقد والكراهية.
وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "X" الاحتلال استند إلى مشاركة ودعم متواصل من أمريكا ودول القارة العجوز ضد قطاع غزة وأهله الذين يخضعون لحصار ظالم فرضه القريب والغريب لا مثيل له إلا حصار المسلمين في شعب أبي طالب".
وأكمل "أما للمتخاذلين والصهاينة العرب الذين يتساءلون ماذا قدمت المقاومة أقول: يكفيها انها لا تزال تقاتل دفاعاً عن شرف وكرامة الأمة وردت لها كبريائها التي فقدت منذ عقود كما أنها تحاول أن تدافع عن أرض الرباط بكل ما أوتيت من عزيمة شعارها الحرية شجرة تروى بالدماء ومتمثلة بقول الفاروق متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرار.

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