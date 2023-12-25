فايز الدويري يوجه رسالة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن ما أنجزته قوات الاحتلال بعد دخول الحرب على غزة يومها الثمانين يتلخص في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مشحوناً بالغل والحقد والكراهية.
وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "X" الاحتلال استند إلى مشاركة ودعم متواصل من أمريكا ودول القارة العجوز ضد قطاع غزة وأهله الذين يخضعون لحصار ظالم فرضه القريب والغريب لا مثيل له إلا حصار المسلمين في شعب أبي طالب".
وأكمل "أما للمتخاذلين والصهاينة العرب الذين يتساءلون ماذا قدمت المقاومة أقول: يكفيها انها لا تزال تقاتل دفاعاً عن شرف وكرامة الأمة وردت لها كبريائها التي فقدت منذ عقود كما أنها تحاول أن تدافع عن أرض الرباط بكل ما أوتيت من عزيمة شعارها الحرية شجرة تروى بالدماء ومتمثلة بقول الفاروق متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرار.
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