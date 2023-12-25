خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة

خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة
التاريخ
12/25/2023 3:11:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف اسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بقصف اسرائيلي استهدف مواطنين أثناء دفنهم شهداء من مجزرة آل النواصرة في المغازي وسط قطاع غزة.
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