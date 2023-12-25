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القسام تستهدف قوة إسرائيلية بجباليا وتوقع فيها قتلى وجرحى

12/25/2023 3:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت اليوم قوة إسرائيلية مكونة من 40 جنديا كانت تتحصن بمنزل في جباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة أنها أوقعت فيها قتلى وجرحى.


وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن عمليات أخرى بينها استهداف قوة إسرائيلية في قبو مبنى في خان يونس جنوبي القطاع.

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