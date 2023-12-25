القسام تستهدف قوة إسرائيلية بجباليا وتوقع فيها قتلى وجرحى

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بجباليا وتوقع فيها قتلى وجرحى
التاريخ
12/25/2023 3:11:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت اليوم قوة إسرائيلية مكونة من 40 جنديا كانت تتحصن بمنزل في جباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة أنها أوقعت فيها قتلى وجرحى.
وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن عمليات أخرى بينها استهداف قوة إسرائيلية في قبو مبنى في خان يونس جنوبي القطاع.
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