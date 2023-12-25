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رئيس إيران يتوعد إسرائيل بـ (دفع الثمن)

12/25/2023 3:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا.
وقال رئيسي في بيان "لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، مضيفا أن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".
وقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وسائل إعلام في طهران الإثنين.

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