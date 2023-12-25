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قنص جندي إسرائيلي في غزة

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا اليوم من قنص جندي إسرائيلي شرق حي التفاح بمدينة غزة.


ويأتي قنص الجندي ضمن سلسلة عمليات نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

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