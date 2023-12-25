قنص جندي إسرائيلي في غزة

قنص جندي إسرائيلي في غزة
التاريخ
12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا اليوم من قنص جندي إسرائيلي شرق حي التفاح بمدينة غزة.
ويأتي قنص الجندي ضمن سلسلة عمليات نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.
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