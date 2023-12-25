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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار في شرق المملكة.

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