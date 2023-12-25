الارصاد : عودة الامطار الى المملكة اعتباراً من هذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء الاربعاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض البحر الأحمر حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة.
وتبقى المملكة الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية .
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