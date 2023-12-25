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الارصاد : عودة الامطار الى المملكة اعتباراً من هذا الموعد

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء الاربعاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض البحر الأحمر حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة.
وتبقى المملكة الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية .

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