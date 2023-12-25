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إسرائيل تستنفر بالجولان خشية عمليات من داخل سوريا

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم رفع الحالة الأمنية جنوب الجولان السوري المحتل تحسبا لتنفيذ عمليات من الأراضي السورية.
يأتي هذا التطور بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في غارة إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وتهديد طهران بالرد على العملية.




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