إسرائيل تستنفر بالجولان خشية عمليات من داخل سوريا

إسرائيل تستنفر بالجولان خشية عمليات من داخل سوريا
التاريخ
12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم رفع الحالة الأمنية جنوب الجولان السوري المحتل تحسبا لتنفيذ عمليات من الأراضي السورية.
يأتي هذا التطور بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في غارة إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وتهديد طهران بالرد على العملية.
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