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وزير الدفاع اليمني: لا خطوط حمراء أمامنا

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع اليمني "لا خطوط حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة" مضيفا أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل لأبعد مما يتوقعه الأعداء.
وأكد تمسك اليمن بجدارة بحقه بالإطلالة الجيواستراتيجية على مضيق باب المندب، بالتوازي مع هدف التحالف الصهيوني الأمريكي على إجبار اليمن على التراجع عن دعم فلسطين .

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