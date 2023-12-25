وزير الدفاع اليمني: لا خطوط حمراء أمامنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع اليمني "لا خطوط حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة" مضيفا أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل لأبعد مما يتوقعه الأعداء.
وأكد تمسك اليمن بجدارة بحقه بالإطلالة الجيواستراتيجية على مضيق باب المندب، بالتوازي مع هدف التحالف الصهيوني الأمريكي على إجبار اليمن على التراجع عن دعم فلسطين .
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