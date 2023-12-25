Tuesday, 26 December 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقف مطار أربيل بعد استهداف نقطة للتحالف بقربه

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة الأنباء العراقية يوم الاثنين أن العمل توقف في مطار أربيل بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة بالقرب من المطار.
وقال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن الحادث تسبب في وقوع بعض الإصابات وعطل جدول الرحلات.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25122023000208011052ID1107655897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث