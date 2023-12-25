توقف مطار أربيل بعد استهداف نقطة للتحالف بقربه

توقف مطار أربيل بعد استهداف نقطة للتحالف بقربه
التاريخ
12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة الأنباء العراقية يوم الاثنين أن العمل توقف في مطار أربيل بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة بالقرب من المطار.
وقال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن الحادث تسبب في وقوع بعض الإصابات وعطل جدول الرحلات.
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