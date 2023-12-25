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كتائب القسام: دمرنا 13 آلية للاحتلال بمدينة غزة

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 13 آلية إسرائيلية متوغلة في أحياء التفاح والدرج والشيخ رضوان بمدينة غزة.


وكانت الكتائب أعلنت قبل ذلك أنها استهدفت قوات إسرائيلية في كل من خان يونس وجباليا ومدينة غزة، مؤكدة أنها أوقعت قتلى وجرحى من جنود الاحتلال.


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