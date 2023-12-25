كتائب القسام: دمرنا 13 آلية للاحتلال بمدينة غزة

كتائب القسام: دمرنا 13 آلية للاحتلال بمدينة غزة
التاريخ
12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 13 آلية إسرائيلية متوغلة في أحياء التفاح والدرج والشيخ رضوان بمدينة غزة.
وكانت الكتائب أعلنت قبل ذلك أنها استهدفت قوات إسرائيلية في كل من خان يونس وجباليا ومدينة غزة، مؤكدة أنها أوقعت قتلى وجرحى من جنود الاحتلال.
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