نتنياهو يمنع غالانت من لقاء رئيس الموساد منفردا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن هناك توترا في أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن قضية المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع يوآف غالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع بشأن المحتجزين.
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