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نتنياهو يمنع غالانت من لقاء رئيس الموساد منفردا

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن هناك توترا في أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن قضية المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع يوآف غالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع بشأن المحتجزين.

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