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80 يوما كل دقيقة جحيم.. أهالي اسرى الاحتلال يردون على نتنياهو

12/25/2023 3:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت عائلات الاسرى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء إلقائه خطابا في الكنيست، اليوم الإثنين.


وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا لافتات وصورا لأبنائهم "الآن! الآن!" ردا على قول نتانياهو إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى "المزيد من الوقت" لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.


وحمل الأهالي لافتات خطوا عليها عبارات مثل "80 يوما، كل دقيقة جحيم" و"ماذا لو كان ابنك؟".

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