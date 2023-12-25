80 يوما كل دقيقة جحيم.. أهالي اسرى الاحتلال يردون على نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت عائلات الاسرى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء إلقائه خطابا في الكنيست، اليوم الإثنين.
وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا لافتات وصورا لأبنائهم "الآن! الآن!" ردا على قول نتانياهو إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى "المزيد من الوقت" لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.
وحمل الأهالي لافتات خطوا عليها عبارات مثل "80 يوما، كل دقيقة جحيم" و"ماذا لو كان ابنك؟".
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