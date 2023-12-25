طهران: نحتفظ بحق الرد على اغتيال موسوي
التاريخ
12/25/2023 3:11:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الإيرانية ان اغتيال مستشار الحرس الثوري رضي موسوي في سوريا عمل آثم وجبان وعلامة على الطبيعة الإرهابية للنظام الصهيوني.
وقالت الوزارة ان طهران تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين على اغتيال مستشار الحرس الثوري.
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