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طهران: نحتفظ بحق الرد على اغتيال موسوي

12/25/2023 3:11:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الإيرانية ان اغتيال مستشار الحرس الثوري رضي موسوي في سوريا عمل آثم وجبان وعلامة على الطبيعة الإرهابية للنظام الصهيوني.

وقالت الوزارة ان طهران تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين على اغتيال مستشار الحرس الثوري.

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