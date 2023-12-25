أول تعليق للواء فايز الدويري على فيديو القسام حلل يا دويري (شاهد)

MENAFN - Amman Net) استجاب الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، اللواء فايز الدويري، لدعوة أحد مقاتلي "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، لتحليل مشهد مصور للحظة استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وكانت "القسام" نشرت مقطعا مصورا يوثق لحظة احتفاء أحد مقاتليها بنجاحه في استهداف منزل يتحصن به 10 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، داعيا اللواء الدويري الذي يطل عبر قناة "الجزيرة" في وقفات تحليلية لعمليات المقاومة إلى التحليل بعبارة "حلل يا دويري".

وعلى الفور، ظهر اللواء الأردني المتقاعد على شاشة "الجزيرة" استجابة لدعوة مقاتل "القسام"، حيث قال ردا على كلام المذيع حول وجود دعوة خاصة له من أجل التحليل: "حلل يا دويري!، سأحلل".



وبمجرد نشر "القسام" المقطع المصور الذي يوثق دعوة أحد مقاتليها للدويري، تصدرت عبارة "حلل يا دويري" قائمة الأعلى تفاعلا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وتفاعل رواد المواقع الاجتماعي على الفور مع المشهد تحت وسم "حلل يا دويري"، مشيدين بما وصفه أحدهم "بهدية" القسام إلى اللواء الأردني وقناة الجزيرة.

ومنذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة، برز اسم اللواء الأردني بشكل ملحوظ بسبب ظهوره المتواصل بشكل يومي عبر قناة "الجزيرة" من أجل تحليل العمليات العسكرية في قطاع غزة، والضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الدويري أشاد غير مرة بقدرات مقاتلي "القسام" وصمودهم في وجه جيش الاحتلال، كما أشار في تصريح سابق إلى أن "مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام أفضل أداء من خريجي معاهد النخبة العسكرية في العالم"، ما أثار تفاعلا واسعا مع وصف اللواء الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي.