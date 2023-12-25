أول تعليق للواء فايز الدويري على فيديو القسام حلل يا دويري (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) استجاب الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، اللواء فايز الدويري، لدعوة أحد مقاتلي "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، لتحليل مشهد مصور للحظة استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
وكانت "القسام" نشرت مقطعا مصورا يوثق لحظة احتفاء أحد مقاتليها بنجاحه في استهداف منزل يتحصن به 10 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، داعيا اللواء الدويري الذي يطل عبر قناة "الجزيرة" في وقفات تحليلية لعمليات المقاومة إلى التحليل بعبارة "حلل يا دويري".
وعلى الفور، ظهر اللواء الأردني المتقاعد على شاشة "الجزيرة" استجابة لدعوة مقاتل "القسام"، حيث قال ردا على كلام المذيع حول وجود دعوة خاصة له من أجل التحليل: "حلل يا دويري!، سأحلل".
وبمجرد نشر "القسام" المقطع المصور الذي يوثق دعوة أحد مقاتليها للدويري، تصدرت عبارة "حلل يا دويري" قائمة الأعلى تفاعلا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وتفاعل رواد المواقع الاجتماعي على الفور مع المشهد تحت وسم "حلل يا دويري"، مشيدين بما وصفه أحدهم "بهدية" القسام إلى اللواء الأردني وقناة الجزيرة.
ومنذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة، برز اسم اللواء الأردني بشكل ملحوظ بسبب ظهوره المتواصل بشكل يومي عبر قناة "الجزيرة" من أجل تحليل العمليات العسكرية في قطاع غزة، والضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الدويري أشاد غير مرة بقدرات مقاتلي "القسام" وصمودهم في وجه جيش الاحتلال، كما أشار في تصريح سابق إلى أن "مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام أفضل أداء من خريجي معاهد النخبة العسكرية في العالم"، ما أثار تفاعلا واسعا مع وصف اللواء الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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