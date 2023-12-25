الجامعة العربية: الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي مستمر دون ذنب

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أكدت الجامعة العربية أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي ووحشي وجنوني مستمر، وعقاب جماعي، دون جرم أو ذنب.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أمام الجلسة الافتتاحية للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية.

وقالت أبو غزالة إن أعمال هذا الاجتماع تنعقد في ظروف دقيقة تمر بها أمتنا العربية، ولحظات تاريخية عصيبة تلك التي نشهدها مع استمرار اتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين الأبية على يد القوة القائمة بالاحتلال.

وأوضحت أن انتهاكات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، ودمرت آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا في وضح النهار لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

كما أشارت أبو غزالة إلى أن هناك خبراء قانونيين دوليين اعتبروا هذه الانتهاكات بمثابة "جريمة إبادة جماعية"، وقالت: "نشهد الإفصاح علنا من الاحتلال عن نية القضاء نهائيا على الشعب الفلسطيني من خلال استخدام أسلحة قوية ومدمرة ذات آثار عشوائية، حولت سكان غزة لنازحين بلا مأوى وبلا حد أدنى من مقومات الحياة".

وأضافت أنه "من المفارقات العجيبة أن كل هذا يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه الوثيقة الحقوقية التي من المفترض أن تضع الأساس الأخلاقي الصلب والرصين لمنظومة حقوق الإنسان الدولية".